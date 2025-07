Son casi 60.000 muertos en Gaza, pero estiman más de 2.000 cuerpos sin identificar

CIUDAD DE GAZA, 04/07/2025.- Personas rezan junto a los cadáveres tras la llegada de los cuerpos al Hospital Naser, en la localidad de Jan Yunis. Al menos 15 personas murieron bajo fuego israelí este viernes durante un bombardeo contra las tiendas de campaña para desplazados de Mawasi, en el sur de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas de la zona. EFE/ Str Foto: EFE - Str

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza estima que unos 2.500 cadáveres siguen sin poder ser recuperados al encontrarse entre escombros o en lugares de difícil acceso en el enclave, casi en su totalidad bajo órdenes de evacuación de Israel.

“El número estimado es 2.500”, indicó a EFE el director de la unidad a cargo del recuento de fallecidos de Sanidad, Zaher Al Waheidi, advirtiendo que la cifra no es exacta “ya que (la desaparición) de la mayoría de quienes están bajo los escombros no ha sido denunciada por las familias”.

Al Waheidi señaló que el número de ataques ha crecido desde entonces, así como que cada vez es más difícil recuperar los cuerpos, ya que la mayoría de la Franja es ya una zona militarizada israelí o se encuentra bajo órdenes de evacuación al ser considerada una zona de combate.

En total, Israel controla de esta manera más del 85 % del enclave, según el cálculo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que documenta el avance israelí hasta el 2 de julio (por lo que omite algunas de las últimas órdenes de evacuación en áreas como Jan Yunis).

El funcionario de Sanidad advirtió que muchos no podrán ser recuperados y registrados debidamente hasta que se produzca un alto el fuego en Gaza, como el que en estos momentos Israel y el grupo islamista Hamás negocian de forma indirecta en Doha.

Las aclaraciones de Al Waheidi se producen después de que, en su boletín diario, Sanidad recordara que “un número” de cadáveres continúan bajo escombros o en carreteras en Gaza.

En este mismo boletín Sanidad advirtió que los ataques israelíes mataron a al menos 105 personas en toda Gaza en el último día, elevando el total de víctimas mortales a 57.680 desde que Israel lanzara su ofensiva en octubre de 2023.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com