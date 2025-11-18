Tensión China-Japón: lo que está en juego por crisis en torno a Taiwán

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habla durante una rueda de prensa del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el 1 de noviembre de 2025. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Apenas un mes después de asumir el cargo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desató una escalada diplomática sin precedentes entre China y Japón con sus declaraciones en el Parlamento. Takaichi aseguró que un eventual ataque armado de China contra Taiwán podría justificar una intervención militar japonesa para defender la isla.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Beijing y tensaron nuevamente la relación bilateral, que venía mostrando avances en los últimos años.

La respuesta china tuvo un tono especialmente agresivo....