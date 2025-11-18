Logo El Espectador
Tensión China-Japón: lo que está en juego por crisis en torno a Taiwán

Tras decir que Japón podría intervenir militarmente, las palabras de Sanae Takaichi desatan la dura respuesta de China, cancelaciones masivas y presión económica.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
18 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habla durante una rueda de prensa del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el 1 de noviembre de 2025.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habla durante una rueda de prensa del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el 1 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Apenas un mes después de asumir el cargo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desató una escalada diplomática sin precedentes entre China y Japón con sus declaraciones en el Parlamento. Takaichi aseguró que un eventual ataque armado de China contra Taiwán podría justificar una intervención militar japonesa para defender la isla.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Beijing y tensaron nuevamente la relación bilateral, que venía mostrando avances en los últimos años.

La respuesta china tuvo un tono especialmente agresivo....

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
