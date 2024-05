Tensión en Oriente Medio: la incertidumbre en Irán frente al accidente de Raisi

Esta captura tomada de un video publicado por la cadena de televisión estatal iraní IRINN el 19 de mayo de 2024 muestra al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a bordo de un helicóptero en la región de Jolfa, en la provincia occidental de Azerbaiyán Oriental. Un helicóptero del convoy del presidente iraní sufrió un "accidente" en Azerbaiyán Oriental Foto: AFP - -

Irán se mantiene en vilo desde la tarde y noche del domingo (la mañana en Colombia), cuando el ministro del Interior del país persa, Ahmad Vahidi, anunció que el helicóptero que transportaba al presidente Ebrahim Raisi y parte de su cúpula había experimentado un “aterrizaje forzado” en un lugar desconocido. Sin más detalles en ese momento, las horas comenzaron a transcurrir mientras se conocían poco a poco más datos, como que Raisi viajaba cerca de la frontera con Azerbaiyán y que con él iban su canciller, Hossein Amir Abdollahian, y el gobernador de Azerbaiyán Oriental (una provincia iraní que colinda con el país homónimo), Malek Rahmati.

Casi de inmediato y durante toda la noche, en unas difíciles condiciones con mucha lluvia y una fuerte neblina, se inició la búsqueda en la zona donde se creía que había terminado la aeronave. Con un cambio de tono, ya no se hablaba de aterrizaje forzoso y, según medios locales y altos cargos, se comenzó a hablar de un accidente.

En algún momento, la prensa local llegó a decir que habían encontrado la aeronave. Sin embargo, la misma Media Luna Roja (nombre de la Cruz Roja Internacional en Oriente Medio) desmintió esa información preliminar. Otros organismos involucrados en la búsqueda, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), cuyo comandante Hossein Salami se desplazó a la zona donde se realizaban las tareas de rescate, afirmaron que en cierto punto lograron recibir señales de la aeronave y del celular de uno de los tripulantes.

Mientras tanto, medios como Al Jazeera, que lograron entablar comunicación con altos mandos iraníes, transmitieron el hermetismo frente a cualquier información. “Tenemos una constitución que rige el país y no hay que preocuparse por cualquier escenario que pueda suceder”, afirmó un funcionario anónimo al canal árabe. Sin embargo, Ali Jamenei, máximo líder de la República Islámica, pidió al pueblo mantener la calma ante la coyuntura que enfrentan. “El pueblo de Irán no debe preocuparse, no habrá interrupciones en las funciones del país”, dijo citado por la agencia estatal Irna. Después vino un segundo mensaje: “Esperamos que Alá todopoderoso devuelva al respetado y estimado presidente y su séquito a los brazos de la nación”, escribió en X.

Lo cierto, tras las declaraciones del funcionario anónimo y de Jamenei, es que Irán está preparada como nación ante cualquier escenario. Patrick Wintour, editor diplomático de The Guardian, afirmó ayer que antes del accidente de Raisi en Irán ya se sentían venir vientos de cambios y probablemente allí radique la tranquilidad que han buscado transmitir desde el Estado.

“En los últimos meses, Raisi, elegido presidente en 2021, pero en la práctica seleccionado personalmente por el líder supremo, ha sido mencionado como posible sucesor de Jamenei. Su muerte, si se confirma, despejaría un camino espinoso para el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei. La elección la hace una ‘asamblea de expertos’ de 88 miembros, y la salida de Raisi ciertamente aumentaría las posibilidades de una sucesión hereditaria en Irán, algo a lo que muchos clérigos se oponen por considerarlo ajeno a los principios revolucionarios de Irán”, explicaba Wintour.

Al momento del cierre de esta edición impresa no se había esclarecido la suerte de Raisi. Sin embargo, frente a una hipotética muerte, la constitución iraní establece que “en caso de fallecimiento, destitución, dimisión, ausencia o enfermedad por un tiempo superior a dos meses del presidente de la República, el vicepresidente primero de la República tomará el mando”. En este caso sería Mohammad Mokhber, de 68 años, un alto mando que está sancionado por Estados Unidos desde 2021. Raisi también fue sancionado por sus presuntos vínculos en las ejecuciones extrajudiciales de presos políticos al final de la guerra entre Irán e Irak hacia 1988.

Bajo la presidencia de Raisi se vivieron momentos decisivos en la historia reciente de Irán, como la muerte de Mahsa Amini, quien estaba presa por negarse a cumplir con los códigos de vestimenta de la República Islámica, específicamente por negarse a cubrirse con el hijab. Amini estaba bajo custodia policial cuando murió, lo que desató una serie de fuertes protestas en el país.

También se habló de un fortalecimiento del programa nuclear de Irán y un apoyo militar a Rusia en la guerra que libra en Ucrania. Además, Irán está ampliamente vinculado con movimientos como Hezbolá y los hutíes de Yemen, que están combatiendo a Israel al tiempo que el Estado judío libra una guerra contra Hamás en Gaza. Desde Teherán, hace poco más de un mes, lanzaron misiles a Israel, que respondió atacando Isfahán, capital nuclear del país.

“Nuestros corazones están con el querido pueblo iraní en esta crisis, observando de cerca con esperanza, esperando el regreso sano y salvo del presidente iraní, del ministro de Asuntos Exteriores y del pueblo que los acompaña”, afirmó un portavoz de los hutíes citado por Al Jazeera. Hamás, movimiento que controla Gaza y está enfrentado con Israel, también expresó su “completa solidaridad”.

