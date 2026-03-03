Tensiones en Oriente Medio en vivo: Francia y Grecia envían fragatas a Chipre tras ataque

Un avión de combate despega de la base aérea británica Akrotiri tras dos ataques con drones cerca de Limassol, Chipre. Foto: AFP - Agencia AFP

Las tensiones en Oriente Medio crecen. Aviones de guerra israelíes y estadounidenses lanzaron una nueva ola de ataques en todo Irán, donde la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní dijo que más de 787 personas han muerto desde el sábado, cuando empezó la ofensiva.

En respuesta, se supo de ataques iraníes contra infraestructura petrolera y otros objetivos a lo largo de una franja de 2.000 kilómetros de la región. Se reportaron víctimas y destrucción en al menos nueve países.

Israel, por su parte, dijo el martes por la mañana que estaba atacando Teherán y Beirut simultáneamente, teniendo como blancos al régimen iraní y a Hezbolá, un aliado de Irán que ha respondido ante la muerte del ayatolá Alí Jamenei. El Ejército emitió órdenes de evacuación en varios lugares de Líbano.

En medio de la retaliación iraní, el Departamento de Estado instó a los estadounidenses a abandonar inmediatamente 14 países y cerró las embajadas en Arabia Saudita y Kuwait tras ser atacadas por drones.

El recinto diplomático estadounidense en Riad sufrió daños menores tras un ataque con lo que parecían ser dos drones, según informó el Ministerio de Defensa saudí el martes. Un día antes, un ataque con drones provocó un incendio en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Kuwait, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fue atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota. París se suma así a Atenas, que ya ha enviado cuatro cazas F-16, mientras dos fragatas navegan hacia la isla. El Reino Unido también está estudiando enviar un buque de guerra, según el periódico Times.

El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri, y el Gobierno de Chipre atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, aliada de Irán.

El Departamento de Estado anunció este martes que ordenó al personal diplomático no esencial y a sus familias abandonar seis países de Oriente Medio.

Actualizó, entonces, las advertencias de viaje para Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos “para reflejar la orden de salida del personal no esencial del Gobierno de Estados Unidos y sus familiares”.

Las advertencias para cinco de estos países citan una “amenaza continua de ataques con drones y misiles desde Irán”, mientras que el aviso para Irak hace referencia a “preocupaciones de seguridad”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani.

“Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador” de los últimos días, añadió la vocera.

Shamdasani recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, “pueden equivaler a crímenes de guerra”, aunque señaló que todavía no se tiene información completa sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esa conclusión.

Lea en el enlace lo que sabemos del ataque en la escuela iraní

Naciones Unidas informó que hay unas 30.000 personas desplazadas en Líbano en medio de los enfrentamientos que vive Oriente Medio. Babar Baloch, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, citado por la AFP, dijo que unas “estimaciones conservadoras” sugieren que casi 30.000 personas fueron alojadas y registradas en refugios, y muchas más se vieron obligadas a dormir en sus autos al costado de las carreteras.

El martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que él y Benjamin Netanyahu aprobaron que las Fuerzas de Defensa de Israel avancen y tomen control de áreas adicionales en Líbano para evitar que se lancen más cohetes contra los asentamientos fronterizos israelíes.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que los edificios de entrada de la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz sufrieron algunos daños en los recientes ataques.

Sin embargo, no se detectó ningún impacto adicional en la propia instalación nuclear ni se esperan consecuencias radiológicas, dijo la institución, que hizo su evaluación basándose en las últimas imágenes satelitales disponibles.

Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026

La Media Luna Roja Iraní dijo que 787 personas han muerto en medio de la ofensiva iniciada el fin de semana. Sin embargo, en su última actualización, el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, aseguró que el número de fallecidos en el tercer día de enfrentamientos llegó al menos a 1.500, incluidos 200 civiles y 1.300 miembros de las fuerzas iraníes. Según la Media Luna Roja Iraní, se han registrado 1.039 ataques en 504 lugares.

El Ejército israelí desplegó soldados adicionales en el sur de Líbano. Según Reuters, el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo en una conferencia de prensa en línea que los soldados están “sólo en la zona fronteriza de manera defensiva para evitar ataques contra civiles y puntos muy importantes estratégicos”.

La agencia AFP informó que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, les dio instrucciones a los militares para que tomen el control de más posiciones en Líbano, luego de un ataque de Hezbolá.

