Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa alerta por posible tsunami. Foto: Archivo Particular

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Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la madrugada del sábado el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del terremoto, que se produjo a las 05H58 hora local (21H58 GMT) a poca profundidad frente a la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el USGS.

El sismo inicial fue seguido por dos fuertes réplicas en la misma zona, de magnitudes 5,6 y 5,9.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el terremoto genere olas de tsunami.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado “Cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

A principios de julio, un sismo de magnitud 6,2 golpeó el este de las islas, sin causar víctimas ni daños importantes.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

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