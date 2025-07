Terremoto en Rusia: lo que se sabe de las alertas de tsunami en EE. UU., Japón y Chile

Sismo de 8,8 en Kamchatka sacude el Pacífico: tsunami llega a Japón y California; alertas en Colombia, Perú y Ecuador. Foto: AFP - -

Un poderoso terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, en la madrugada del miércoles 30 de julio (martes en la noche, hora de Colombia), desatando alertas de tsunami a lo largo de todo el Pacífico.

El sismo, uno de los diez más fuertes registrados en la historia reciente, ha generado evacuaciones, cierre de puertos, cancelación de vuelos y monitoreo constante en decenas de países.

Situación en la zona cero

En la isla Paramushir, parte del archipiélago ruso de las Kuriles, varias olas anegaron el puerto de Severo-Kurilsk y provocaron la evacuación de todos sus habitantes. Rusia declaró el estado de emergencia en esa zona, y reportó daños en la red eléctrica de la isla de Sajalín. Las autoridades informaron al menos 13 réplicas de magnitud 5 y 6 en la región.

Asia-Pacífico: contrastes entre alerta y calma

China canceló las alertas de tsunami tras confirmar que no había riesgo para sus costas orientales. Filipinas también retiró sus advertencias, tras no detectarse perturbaciones significativas en el mar. En contraste, la Polinesia Francesa emitió una alerta para las islas Marquesas, donde se esperan olas de hasta cuatro metros.

Respuesta en Japón y la central de Fukushima

En Japón, un tsunami de 1,3 metros alcanzó la prefectura de Iwate y se emitieron alertas para toda la costa del Pacífico, aunque fueron rebajadas horas después. En la central nuclear de Fukushima, los trabajadores fueron evacuados como medida preventiva y se suspendió el vertido de aguas residuales tratadas.

América en alerta: de Alaska a Perú

Hawái reportó olas de hasta 1,8 metros en el atolón Midway. Aunque las autoridades locales redujeron la alerta de tsunami a “advertencia”, se suspendieron vuelos hacia y desde Maui y se cerraron puertos comerciales. En la costa oeste de EE. UU., olas menores tocaron tierra en California, Oregón y Washington.

En Latinoamérica, Colombia ordenó evacuaciones en Chocó y Nariño; Ecuador evacuó playas y muelles en Galápagos; y Perú emitió una alerta preventiva y sigue monitoreando la situación. México y Chile mantienen vigilancia ante posibles efectos.

