En Israel también se sintió el terremoto de Turquía y así lo vivió un colombiano

El terremoto que sacudió a Turquía y Siria en la madrugada de este lunes ya ha dejado al menos 2.600 fallecidos. Foto: AFP - MUHAMMAD HAJ KADOUR

El terremoto que sacudió a Turquía y Siria en la madrugada de este lunes ya ha dejado al menos 2.600 fallecidos. Según informó el ministro turco de Salud, Fahrettin Koca, 1.651 personas murieron en Turquía, mientras que en la vecina Siria, de acuerdo con cifras comunicadas por el ministerio de Salud, cerca de 1.000 personas fallecieron.

Un colombiano identificado como William Torres, que se encontraba en la ciudad de Petaj Tikva, a una hora de Tel Aviv, en Israel, en donde también se sintió el temblor, relató los angustiosos momentos que vivió durante el sismo.

“Sentí el temblor a las 3:20 a.m. y me asusté mucho. Llevo tres años viviendo acá y nunca había sentido un temblor tan fuerte. Soy una persona muy tranquila, pero esta vez me dio duro. En el cuarto donde estaba alistándome para mis responsabilidades diarias, se movía todo. Creí que me había dado un cuadro clínico y lo asimilé un tiempo después. Empecé a sentir el ruido del edificio y el movimiento de los bombillos”, señaló el colombiano de 40 años en entrevista con La FM radio.

Según relató el colombiano, las primeras réplicas que se presentaron en la ciudad de Israel estuvieron entre los 6.4 y los 6.8 grados de magnitud en la escala de Richter. En ese momento, William Torres decidió evacuar el edificio en el que habita junto con su familia.

“Por lo general, en estas situaciones lo que se hace es que uno baja al búnker y se refugia, ya sea en el del edificio o en el de la zona en la que uno se encuentra. Por eso yo decidí salir con toda mi familia, pero a una zona pública. Bajamos al parque y se empezaron a prender las luces de los apartamentos”, contó William.

Según relató el colombiano, él y su familia tuvieron que esperar a que pasara el pánico en la zona principal del parque. Tiempo después regresaron a casa, mientras que las noticias y las cifras de las víctimas aumentaban. “Yo no hablo hebreo, pero entiendo algunas cosas. La gente habla del terremoto, en Turquía y Siria la situación es crítica”, expresó William.

Colombianos en Turquía pueden pedir asistencia en la Cancillería

La Cancillería de Colombia lanzó un comunicado este lunes lamentando el devastador sismo. “La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su solidaridad a los pueblos de Turquía y Siria por el terremoto que hasta el momento ha cobrado la vida de cerca de 1.400 personas, y manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas”, expresó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Nuestra embajada en Líbano también estará al tanto de los colombianos y colombianas que se encuentren en Siria. A continuación les dejamos los canales de atención: pic.twitter.com/BEwlHtcA4n — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2023

De igual forma, la Cancillería informó que ya se activaron los canales de atención para los ciudadanos colombianos afectados por el sismo, por lo tanto, quienes se encuentren en este país y requieran algún tipo de asistencia pueden comunicarse a través del número de emergencias +90 533 088 14 59 o al correo electrónico cankara@cancilleria.gov.co.