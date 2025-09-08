Tiroteo en Jerusalén deja seis muertos y ministro de Netanyahu llama a las armas

Resume e infórmame rápido

Ya son seis los muertos en el ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén después de que se confirmara el fallecimiento de una persona más en el hospital, confirmó un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El jefe de personal del MDA, Uri Shacham, indicó en un encuentro con la prensa que hay otras trece personas heridas, algunas de gravedad.

El último reporte oficial del MDA, que no recoge esta última muerte, indicaba que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

Gvir llama a las armas

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista, Ben Gvir, ha hecho un llamamiento para armar a la población del país tras el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén.

“Las armas salvan vidas, y debemos recordarlo. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Israel: ¡ármense!”, ha dicho el ministro en unas declaraciones desde el lugar de los hechos compartidas posteriormente en su cuenta de X.

Gvir se ha dirigido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el que se ha trasladado al lugar del ataque, para recordarle “el acto de heroísmo” de un soldado y varios civiles que, según informó la Policía, se enfrentaron a los atacantes y los mataron.

El titular de la cartera de Seguridad ha sido el que ha ordenado la flexibilización de las normas sobre la tenencia de armas para los civiles en Israel.

Durante su visita al lugar de los hechos, Gvir ha pedido además que se deporte a las familias de los “terroristas” y ha criticado la orden del Tribunal Supremo de Israel de este domingo para que el Servicio Penitenciario garantice a los presos palestinos unas condiciones de vida básicas y suficiente alimento.

