Australia endurecerá leyes sobre porte de armas tras tiroteo en Sídney

Homenaje a las víctimas del tiroteo en la playa Bondi en Sídney, Australia. Foto: EFE - MICK TSIKAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Australia anunció que endurecerá su legislación sobre el porte y la tenencia de armas tras el mortífero tiroteo ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde un padre y su hijo mataron a 15 personas que celebraban la festividad judía de Janucá.

El ataque, que dejó además al menos 42 heridos y fue calificado de un acto terrorista y antisemita, ha reabierto un debate nacional sobre los controles a las armas de fuego en un país que durante décadas fue considerado un modelo mundial en esta materia.

Entre las víctimas mortales se encontraba una niña de diez años, un superviviente del Holocausto y un rabino. El ataque se produjo en una tarde calurosa del verano australiano, cuando alrededor de 1.000 personas se habían congregado en la playa.

Los agresores dispararon durante unos diez minutos desde una pasarela elevada hasta que la policía abatió al padre, de 50 años. El hijo, de 24, fue arrestado y permanece hospitalizado con heridas graves.

Un día después del atentado, el primer ministro Anthony Albanese convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios del país.

Tras el encuentro, su oficina informó que se acordó “fortalecer las leyes sobre armas en todo el país”, incluyendo una revisión de las verificaciones de antecedentes, mayores restricciones para otorgar licencias y la limitación de los tipos de armas legales. También se estudiará impedir que personas no nacionales puedan acceder a permisos de armas de fuego.

De acuerdo con información revelada por The Guardian, los atacantes utilizaron armas obtenidas de forma legal. El hijo, Naveed Akram, “era conocido por la policía de Nueva Gales del Sur y por agencias de seguridad”, mientras que su padre contaba con una licencia de armas vigente y tenía seis armas registradas a su nombre.

“Todas las seis armas fueron recuperadas”, informaron las autoridades. Cuatro de ellas eran armas largas, entre las que habría un rifle y una escopeta, incautadas en la escena del crimen.

Vea también: Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años: medida sin precedentes

Albanese explicó que Akram había sido investigado por los servicios de inteligencia en 2019 por posibles vínculos con extremistas, pero que entonces “se evaluó que no había indicios de una amenaza en curso ni de que fuera a participar en violencia”.

Más tarde, el primer ministro precisó que no existían pruebas de que ambos formaran parte de una célula organizada, aunque afirmó que “claramente estaban motivados por una ideología extremista”.

“Lo que vimos fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas”, declaró Albanese durante una visita al lugar, donde dejó flores en memoria de las víctimas. La policía también informó del hallazgo de una bomba casera en un vehículo cercano y alertó sobre la difusión de desinformación y ataques de odio posteriores al atentado, incluidos actos de vandalismo contra un cementerio musulmán.

Aunque los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia desde la masacre de Port Arthur en 1996, que derivó en profundas reformas, el ataque de Bondi ha puesto en cuestión el sistema actual.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, adelantó que “casi con certeza” habrá cambios legales y que se investigará si hubo fallos en los controles que permitieron que armas con licencia fueran usadas en un atentado terrorista.

Mientras el país rinde homenaje a las víctimas y las banderas ondean a media asta, Australia enfrenta nuevamente el desafío de equilibrar seguridad, libertades y prevención del extremismo, en un contexto de creciente preocupación por los ataques antisemitas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com