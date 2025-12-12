Logo El Espectador
12 de diciembre de 2025 - 03:23 p. m.

Tormentas invernales inundan Gaza y empeoran la crisis humanitaria

Esta semana la tormenta Byron golpeó la Franja de Gaza, inundando tiendas de campaña y refugios improvisados. La ONU advierte que 761 albergues, donde permanecen 850.000 desplazados, corren un riesgo elevado de inundación.

