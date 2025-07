“Trágico incidente”: la explicación de Netanyahu al papa por atacar iglesia gazatí

- El papa León XIV (d) criticó este jueves en Ciudad del Vaticano "la falsa propaganda del rearme". Foto: EFE - Elisabetta Trevisan Vaticano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trasladó al papa León XIV su pesar por el ataque ayer contra la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, en el que murieron tres personas, y dijo que se trató de “trágico incidente” de carácter accidental.

Netanyahu llamó por teléfono a León XIV y transmitió las condolencias de Israel a las familias de los heridos en el “incidente”, informó en un comunicado la Oficina del primer ministro, contra la única parroquia católica de la Franja de Gaza.

En el letal ataque, “munición perdida impactó accidentalmente en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza”, añadió el mandatario.

Netanyahu ya se expresó así anoche, al lamentar en un primer comunicado que “munición perdida” del Ejército israelí impactara en la iglesia y aseguró que “cada vida inocente perdida es una tragedia”. Su mensaje llegó después conversar por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bombardeo del Ejército israelí, que provocó la condena unánime de la comunidad internacional, se produjo cuando había más de 400 personas desplazadas dentro, incluidos niños y personas con necesidades especiales, y casusó tres muertos y varios heridos, entre ellos el párroco, Gabriele Romanelli, a quien el papa Francisco telefoneaba todos los días.

“El Santo Padre renovó su llamamiento para que se revitalice la acción negociadora y se logre un alto el fuego y el fin de la guerra. Expresó nuevamente su preocupación por la dramática situación humanitaria de la población en Gaza, cuyo precio desgarrador lo pagan especialmente los niños, los ancianos y los enfermos”, añadió la Santa Sede.

Netanyahu, según su Oficina, informó de “los esfuerzos de Israel para lograr acuerdos de liberación de rehenes y un alto el fuego de 60 días en Gaza”, pero culpó a Hamás por no haberse alcanzado un alto el fuego.

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, y el patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III, han entrado este viernes en Gaza para visitar la iglesia y entregar 500 toneladas de ayuda para la población civil.

Por su parte, el Gobierno italiano ha pedido a Israel “que detenga las acciones militares y garantice plenamente la seguridad de los dos enviados en su importante misión”.

