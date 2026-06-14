Tres muertos en nuevos bombardeos en Beirut: Israel dice que respondió a ataques de Hezbolá

Un avión de combate israelí sobrevuela el sur del Líbano, visto desde la Alta Galilea, en la frontera entre Israel y el Líbano, el 14 de junio de 2026. Foto: EFE - ATEF SAFADI

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La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

Poco antes, tres drones presuntamente lanzados por Hezbolá desde Líbano impactaron en el norte de Israel sin causar víctimas, según el ejército israelí.

El intercambio de ataques pone en vilo la expectativa sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, horas después de que el presidente Donald Trump dijera que este se firmaría el domingo, pues el cese de hostilidades en Líbano es una de las condiciones de Teherán.

El jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que es “inútil” continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Israel, su aliado, atacara los suburbios de la capital del Líbano.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo”, dijo Qalibaf en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”, añadió.

En un comunicado, la Defensa Civil indicó que “se recuperaron los cuerpos de tres mártires de entre los escombros y seis heridos” fueron trasladados al hospital tras el bombardeo, ocurrido en la zona de Ghobeiry.

Previamente, Israel había informado de ataques contra la periferia sur de Beirut por segunda vez en una semana, así como en el sur del país, tras afirmar que tres drones lanzados desde Líbano impactaron su territorio.

El ejército realizó ataques “en el barrio de Dahiyeh, en Beirut (…) en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz.

“Israel no tolerará ningún ataque contra su territorio”, añade la nota.

En tanto, el ejército israelí declaró haber “atacado con precisión” una infraestructura de Hezbolá en el sur de Beirut.

También la agencia oficial libanesa NNA anunció un bombardeo en Ghobeiry, mientras que un corresponsal de la AFP informó haber escuchado explosiones procedentes de esa zona.

Irán ya había advertido a Israel de que atacar la capital libanesa constituía una línea roja, argumento que había utilizado para justificar los disparos de misiles contra el Estado hebreo hace una semana.

Israel y Hezbolá están en guerra desde el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita empezó a lanzar proyectiles al Estado hebreo en solidaridad con su patrocinador Irán, atacado dos días antes por Estados Unidos y el ejército israelí.

Desde mitad de abril rige en teoría una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades han continuado.

Israel, que ha venido atacando cientos de objetivos de Hezbolá, ocupa una parte del sur de Líbano, y según testimonios de habitantes y fotografías de AFP arrasó varias localidades en esa zona.

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.

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