Tres o cuatro días: lo que sabemos del ultimátum de Trump a Hamás para aceptar

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio el martes al movimiento palestino Hamás un ultimátum de “tres o cuatro días” para responder a su plan de paz en Gaza, que recibió el visto bueno de Israel.

Asimismo, según el proyecto, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Catar, aplaudieron los “esfuerzos sinceros” por alcanzar la paz tras casi dos años de una devastadora guerra.

Pero Hamás aún debe dar su respuesta. “Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre plazos.

El magnate republicano advirtió poco después de que si Hamás no acepta su propuesta, “lo pagará con el infierno”.

Examinando “de manera responsable”

Trump anunció su plan el lunes en la Casa Blanca, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, ya está evaluando el plan estadounidense de 20 puntos, informó una fuente palestina bajo condición de anonimato.

Catar indicó que Hamás lo está examinando “de manera responsable” y anunció una reunión por la noche con el movimiento palestino en presencia de Turquía.

Tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no aceptó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.

“Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el (ejército israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”, declaró.

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, que calificó de “estrepitoso fracaso diplomático”. Según él, el plan supone “cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023”, fecha del ataque sangriento de Hamás contra Israel, que desató la actual guerra.

Respaldo total

El plan de Trump contempla el envío de una “fuerza internacional temporal de estabilización”, además de la autoridad de transición en la que estarán el propio dirigente estadounidense y Blair.

Asimismo, el movimiento islamista quedaría excluido de un futuro gobierno en Gaza.

Netanyahu declaró su apoyo al plan “para poner fin a la guerra en Gaza”, que según dijo “logra nuestros objetivos bélicos”.

Pero advirtió que si Hamás intenta torpedearlo, “Israel terminará el trabajo (de eliminar a Hamás) por su cuenta”.

Trump aseguró su “respaldo total” a Israel para hacerlo si Hamás rechaza el plan.

Además de los países árabes y musulmanes, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia respaldaron firmemente la iniciativa. Rusia también expresó su apoyo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a que “todas las partes” se comprometan con el plan de paz.

“No es realista”

Pero en Gaza reina el escepticismo. “Está claro que este plan no es realista”, comentó a AFP Ibrahim Joudeh, de 39 años, desde un refugio en el sur de Gaza.

“Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”, declaró este programador informático.

En tanto, los bombardeos aéreos israelíes continuaron el martes en Gaza, según la Defensa Civil local y testigos.

El ejército israelí confirmó que sus fuerzas realizan operaciones en el territorio, sobre todo en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio, donde efectúa una amplia ofensiva.

La Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y que podría tener un papel en la administración de Gaza después de la guerra, celebró los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump.

La guerra en Gaza fue desatada por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí, que ha devastado gran parte de Gaza, ha dejado 66.097 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio que la ONU considera fiables.

