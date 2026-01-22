Trump lanzó el Consejo de Paz desde Davos junto a líderes que “están a favor de la acción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene la carta fundacional del Consejo de Paz, firmada durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un nuevo y controvertido organismo internacional, que, según dijo, trabajará con Naciones Unidas.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otros países más, el mandatario republicano firmó el documento que crea este organismo, en compañía de los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania, y el primer ministro húngaro.

“Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción”, porque Trump es “un presidente de acción”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz hay que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el ruso Vladímir Putin, el ucraniano Volodímir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

El Consejo, que según dijo Trump trabajará “en colaboración” con Naciones Unidas, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de que dio un giro en su discurso sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

En su segundo día en la cumbre de las élites mundiales en Suiza, el republicano también tiene previsto reunirse con Zelenski, a quien instó a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

Según el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, las negociaciones para poner fin a la guerra han registrado “muchos avances” y solo queda “un punto” por resolver, aunque no dio detalles. Witkoff viaja este mismo jueves a Rusia, junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con Putin.

Trump tiene una “gran relación” con Delcy Rodríguez

La puesta en marcha del Consejo de Paz responde a la frustración del presidente estadounidense de no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, pese a afirmar que puso fin a ocho conflictos. El galardón recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

En su discurso del jueves, Trump reiteró que mantiene una “gran relación” con Delcy Rodríguez y aseguró que el ataque del 3 de enero, con el cual sus fuerzas capturaron en Caracas a Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico, fue “asombroso”.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza, sus estatutos no limitan su función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

El discurso de Trump sobre Groenlandia

La primera jornada de Trump en Davos, el miércoles, estuvo marcada por su cambio de postura sobre Groenlandia, cuando anunció que ya no impondrá aranceles a Europa y descartó una acción militar para arrebatarle a Dinamarca esa isla ártica, rica en minerales.

El mandatario explicó el giro tras alcanzar un “marco para un futuro acuerdo”, después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, anunció que desiste de los aranceles previstos para el 1 de febrero contra varios países europeos, entre ellos Francia, el Reino Unido y Alemania, que se oponían a sus pretensiones.

Rutte comentó este jueves que las conversaciones con Estados Unidos, que proseguirán, buscarán “garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia”. En dicha tarea, detalló, estarán concernidos siete países miembros de la OTAN: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos, que deberán “asegurarse colectivamente de que el Ártico se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona”.

Según indicó una fuente cercana a las conversaciones en Davos, Estados Unidos y Dinamarca tienen además previsto renegociar su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

Washington dispone de una base militar en la isla, la de Pituffik, después de haber explotado una decena durante la Guerra Fría. En virtud de ese acuerdo de Defensa, actualizado en 2004, dispone de un gran margen de maniobra en Groenlandia, previo aviso a las autoridades.

Trump insiste en que esa vasta isla es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN frente a China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en la región.

