4.468 presuntos crímenes de guerra rusos están bajo investigación, según Ucrania

Los fiscales ucranianos afirmaron que están investigando 4.468 presuntos crímenes de guerra rusos, después de que se conociera el horror de Bucha. La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, describió las ciudades recientemente liberadas que rodean a Kiev como una “región torturada del infierno” y, a través de una conferencia de prensa celebrada desde Bruselas, prometió “castigar a los inhumanos que la instalaron en nuestra tierra”. La funcionaria agregó que “Rusia será responsable de Bucha en La Haya”.

Entretanto, Volodimir Zelenski habló ante el Parlamento irlandés, instando al país a convencer a los demás Estados europeos de imponer sanciones más fuertes en contra de Rusia. Por su parte, la Unión Europea dio a conocer un nuevo paquete de sanciones, que busca debilitar el sistema financiero ruso, así como la capacidad tecnológica e industrial del país.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, dijo el martes que las acusaciones de supuestas atrocidades cometidas por Rusia tras el hallazgo de cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha son una “provocación” para hacer fracasar las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. “Surge una pregunta: ¿de qué sirve esta provocación abierta y falaz?”, dijo Lavrov en un mensaje de video difundido en la televisión rusa, antes de responder: “Nos lleva a creer que sirve para torpedear las negociaciones de paz”.

En medio de la reunión con el órgano de la ONU, el mandatario ucraniano dijo que “estamos hablando de un miembro del Consejo de Seguridad que está destruyendo un país independiente y libre. Es un Estado que está usando el veto como imposición del derecho de la muerte”. Zelenski enfatizó en la necesidad de reformar el sistema de las Naciones Unidas, en aras de “crear garantías para la integridad de los países”, al tiempo que afirmó que “cualquier criminal de guerra debe ser castigado y eso solo sucederá cuando el más grande criminal de guerra sea castigado”.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, dijo que todas las señales de Bucha apuntan a que los civiles han sido atacados y asesinados directamente, informó AFP.

Este es el resumen del más reciente paquete de sanciones contra Rusia, anunciado por el bloque de países europeos:

La prohibición de importar carbón de Rusia, por un valor de 4.000 millones de euros al año, tiene como objetivo reducir una importante fuente de ingresos para Rusia.

La prohibición total de transacciones en cuatro bancos rusos clave, entre ellos VTB, el segundo banco ruso más grande, pretende debilitar el sistema financiero de Rusia. Los cuatro bancos quedarán totalmente aislados de los mercados y representan el 23 % del sector bancario ruso.

La prohibición a los buques rusos y a los buques operados por Rusia de acceder a los puertos de la Unión Europea y a los operadores de transporte por carretera rusos y bielorrusos, lo que limita las opciones de Rusia para obtener bienes clave. Hay exenciones para artículos esenciales, como productos agrícolas y alimentarios, ayuda humanitaria y energía.

Las prohibiciones de exportación específicas, por valor de 10.000 millones de euros, en áreas en las que Rusia es vulnerable, como computadoras cuánticas, semiconductores avanzados, maquinaria sensible y equipos de transporte. Esto tiene por objeto degradar la base tecnológica y la capacidad industrial de Rusia.

Nuevas prohibiciones de importación específicas, por valor de 5.500 millones de euros, para reducir el acceso a fondos para Rusia y sus oligarcas, en productos desde madera hasta cemento, desde mariscos hasta licores.

Varias medidas específicas, como la prohibición en toda la Unión Europea de que las empresas rusas obtengan contratos a través de la contratación pública y la exclusión de todo apoyo financiero a los organismos públicos rusos.

Sanciones contra personas clave de alto perfil.

La Unión Europea está trabajando en posibles sanciones adicionales, incluidas las importaciones de petróleo, impuestos o canales de pago específicos, como una cuenta de depósito en garantía.

Hablando con los periodistas en una conferencia telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se estaba trabajando para establecer una nueva ronda de conversaciones, pero que quedaba un largo camino por recorrer para lograr algún progreso. El funcionario dice que las conversaciones no avanzan con la rapidez o la energía que le gustaría.

En su discurso ante el parlamento irlandés, el presidente ucraniano aseguró que Irlanda no se ha mantenido neutral ante el desastre que Rusia ha infligido a su país. “No dudaste en empezar a ayudarnos, lo empezaste a hacer enseguida y, aunque eres un país neutral, no te has mantenido neutral ante el desastre y los percances que Rusia ha traído a Ucrania“.

Agradeciendo el apoyo, instó a los líderes políticos de Irlanda a usar su influencia para convencer a otras naciones de la Unión Europea de introducir sanciones aún más duras en contra de Rusia. “Hoy, cuando todo el mundo conoce los crímenes contra nuestro pueblo, todavía tenemos que convencer incluso a algunas de las empresas europeas para que abandonen los mercados rusos (...), todavía tenemos que convencer a Europa de que el petróleo ruso no puede alimentar la maquinaria militar rusa con nuevas fuentes de financiación”. Además, aseguró que Rusia debe ser responsable de todo lo que ha hecho en Ucrania.

Después del discurso, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, dijo que está seguro de que Ucrania prevalecerá en su guerra con Rusia. “Nuestros esfuerzos, como amigo y socio de Ucrania, están dirigidos a utilizar todas las palancas a nuestra disposición para poner fin a esta guerra de manera justa, aplicar presión internacional sobre Rusia, perseguir la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos atrapados ahora en medio de esta guerra terrible e inmoral”.

Según informó Reuters, el gobernador de la región ucraniana de Donetsk dijo que al menos dos civiles murieron y cinco resultaron heridos cuando la artillería rusa golpeó un punto de distribución de ayuda humanitaria en la ciudad de Vuhledar. El gobernador, Pavlo Kyrylenko, compartió fotos del presunto ataque. Entretanto, Rusia continúa negando haber atacado a civiles.

Durante un discurso ante el parlamento europeo, Michel expresó su “indignación por los crímenes contra la humanidad, contra civiles inocentes en Bucha y en muchas otras ciudades”, y luego pidió a los soldados rusos que desobedezcan las órdenes.

Associated Press lo cita diciendo: “Si no quieres participar en el asesinato de tus hermanos y hermanas ucranianos, si no quieres ser un criminal, baja los brazos, deja de luchar, abandona el campo de batalla”. Al respaldar una idea que circularon previamente algunos legisladores de la Unión Europea, Michel agregó que otorgar asilo a los desertores rusos es “una idea valiosa que debe llevarse a cabo”.

Reuters informó que Grecia expulsó a diplomáticos rusos. El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia informó al embajador ruso que 12 diplomáticos han sido declarados “personae non gratae” porque la nación anfitriona dice que no estaban actuando de acuerdo con las normas internacionales.

En paralelo, el vicecanciller ruso, Alexander Grushko, insistió en que Rusia quiere mantener relaciones diplomáticas con los países occidentales, a pesar de la serie de expulsiones. La agencia de noticias Interfax lo cita diciendo que los países europeos que interrumpieron el trabajo de los diplomáticos rusos estaban dañando sus propios intereses.

El sumo pontífice condenó lo que llamó “la masacre de Bucha” y levantó una bandera ucraniana enviada desde la ciudad en su audiencia semanal, en el auditorio del Vaticano.

Reuters lo cita diciendo: “Las noticias recientes de la guerra en Ucrania, en lugar de traer alivio y esperanza, trajeron nuevas atrocidades, como la masacre de Bucha. Crueldad cada vez más horrenda, incluso contra civiles, mujeres y niños indefensos. Son víctimas cuya sangre inocente clama al cielo e implora: ‘¡Alto a esta guerra! ¡Que las armas se callen! Dejen de sembrar muerte y destrucción’. Ayer, precisamente de Bucha, me trajeron esta bandera. Viene de la guerra, precisamente de esa ciudad mártir, Bucha”.

Las autoridades de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, esperan evacuar a los civiles a través de cinco “corredores humanitarios” e instaron a los residentes a salir “mientras sea seguro”.

“Sacaremos a todos si los rusos nos permiten llegar a los lugares de reunión (para la evacuación). Porque, como pueden ver, no siempre se observan los altos al fuego”, escribió el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, en la aplicación de mensajería Telegram. “Hago un llamado a todos los residentes de la región de Lugansk: evacúen mientras sea seguro, mientras haya autobuses y trenes, aprovechen esta oportunidad”.

Con respecto a los corredores humanitarios, la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que se han acordado once en total para el miércoles, según un informe de Reuters. Ella aseguró, sin embargo, que aquellos que buscan salir de Mariúpol tendrán que usar sus propios vehículos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo que espera que Zelenski “enfatice la brutalidad” del conflicto cuando se dirija al Dail y al Seanad en una sesión conjunta el miércoles, informa PA Media.

“Ciertamente, mi conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania a principios de esta semana fue muy aleccionadora y difícil”, dijo. También aseguró que el gobierno mantendría bajo consideración más expulsiones de funcionarios rusos de Irlanda, pero agregó que mantener abiertos los esfuerzos diplomáticos era “importante”.

“Rusia será responsable de Bucha en La Haya”, agregó en un comunicado publicado el martes. “Los fiscales e investigadores ya están examinando el área [región de Kiev] y documentando los crímenes, para que todos los perpetradores de estas atrocidades sean llevados ante la justicia tanto en tribunales nacionales como internacionales. Estamos recopilando pruebas para los tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional de La Haya. Las pruebas ya no son solo crímenes de guerra, sino crímenes de lesa humanidad. Y probaremos todos los hechos para castigar a quienes torturaron, se burlaron y destruyeron a los ucranianos”.

