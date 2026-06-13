Un año de la guerra de los 12 días: cómo cambió el equilibrio entre Irán, Israel y EE. UU.

Imagen del estrecho de Ormuz distribuida por la agencia de noticias iraní IRNA. Foto: EFE - IRNA

Israel lanzó por estas mismas fechas, hace un año, la operación “León Ascendente” contra la República Islámica de Irán. La ofensiva acabó con la vida de parte de la cúpula militar iraní y golpeó infraestructura clave de su programa nuclear, con el respaldo de Estados Unidos y bajo el argumento de frenar el avance nuclear de Teherán. Al mismo tiempo, Washington e Irán mantenían rondas de negociación sobre ese mismo programa. La situación que vive Oriente Medio desde el pasado 28 de marzo, cuando se inició la operación “Furia Épica”, parece un...