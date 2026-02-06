Logo El Espectador
Un nuevo correo de Epstein sugiere que buscaron sacar al papa Francisco del Vaticano

La última tanda de documentos desclasificados del caso Epstein muestra intercambios con Steve Bannon sobre atacar al papa Francisco y a figuras clave de la política global.

Redacción Mundo y Agencia EFE
06 de febrero de 2026 - 11:34 a. m.
Esta fotografía sin fecha, obtenida el 11 de julio de 2019, cortesía del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein.
Foto: AFP - HO
El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la última tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos Bannon le dice a Epstein: “Derribemos a Francisco”, y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jin Pin, y a la Unión Europea.

Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el pedófilo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

