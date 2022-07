“Un país, dos sistemas”, se cumplen 25 años de la adhesión de Hong Kong a China

El nuevo director ejecutivo de Hong Kong, John Lee (izquierda), se inclinó ante el presidente chino, Xi Jinping (derecha), en la ceremonia inaugural del sexto mandato del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, en el marco del aniversario número 25 de la adhesión del territorio a China. Foto: EFE/EPA/FELIX WONG

El presidente chino, Xi Jinping, participó en la conmemoración del aniversario número 25 de la entrega de Hong Kong a China por parte de Gran Bretaña. En su primer viaje por fuera de China continental desde la pandemia, y el primero a Hong Kong desde las protestas del 2019, el mandatario viajó a tomarle el juramento a John Lee, el nuevo director ejecutivo del territorio, siendo una oportunidad que aprovechó para decir que perdurará la idea de “Un país, dos sistemas”, un modelo de gobierno con el que se le prometió a Hong Kong mantener cierta autonomía y algunas libertades durante 50 años.

“Para este tipo de buen sistema, no hay razón para cambiarlo, debe mantenerse a largo plazo”, dijo Xi, mientras los críticos cuestionan el grado de autonomía del territorio. “Después de mucha agitación, la gente ha aprendido una lección dolorosa: Hong Kong no puede ser desordenado, no puede permitirse el lujo de serlo. Hong Kong está en una nueva fase del desorden a la estabilidad, de la estabilidad a la prosperidad”.