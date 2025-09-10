¿Un país sin territorio? La lucha de las islas que el cambio climático amenaza con borrar

Existen 47 países insulares. Están formados por una o varias islas sin conexión continental. Además, son afectados por el aumento del nivel del mar. Foto: Pexels

Estados insulares como Kiribati, Tuvalu, las Islas Marshall, Maldivas, Barbados, Granada, entre otros, son vulnerables al cambio climático, que amenaza su existencia al volver inhabitables sus territorios o cubrirlos por el aumento del nivel del mar. Esto genera incertidumbre sobre si podrán continuar siendo Estados y qué ocurrirá con su población.

En este contexto, el programa Copérnico de la Unión Europea afirmó que “el aumento del nivel del mar se está acelerando” y que “debido al cambio climático, el nivel medio global del mar subió entre...