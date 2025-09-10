No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Un país sin territorio? La lucha de las islas que el cambio climático amenaza con borrar

Algunos pequeños Estados insulares buscan convertirse en naciones digitales o planificar migraciones antes de su posible desaparición territorial.

Juliana Valentina Vélez
10 de septiembre de 2025 - 12:31 p. m.
Existen 47 países insulares. Están formados por una o varias islas sin conexión continental. Además, son afectados por el aumento del nivel del mar.
Estados insulares como Kiribati, Tuvalu, las Islas Marshall, Maldivas, Barbados, Granada, entre otros, son vulnerables al cambio climático, que amenaza su existencia al volver inhabitables sus territorios o cubrirlos por el aumento del nivel del mar. Esto genera incertidumbre sobre si podrán continuar siendo Estados y qué ocurrirá con su población.

En este contexto, el programa Copérnico de la Unión Europea afirmó que “el aumento del nivel del mar se está acelerando” y que “debido al cambio climático, el nivel medio global del mar subió entre...

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
