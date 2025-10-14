Logo El Espectador
Un primer paso, pero no el punto final: la fragilidad del acuerdo de paz para Gaza

La cumbre de paz para la Franja, celebrada en Egipto, deja más preguntas que respuestas sobre el futuro de los palestinos, las posibilidades de poner en práctica la nueva fase del plan de Trump y la proyección política de Netanyahu a un año de las elecciones en Israel.

Redacción Mundo
14 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la firma de la Cumbre de Paz de Gaza.
Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

“Tenemos paz en Oriente Medio”, aseguró Donald Trump desde Egipto, donde firmó una declaración para garantizar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, acompañado del dirigente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, así como de los líderes de Catar y Turquía. Después de recibir elogios en el Parlamento de Israel tras un discurso en el que aseguró que “este es el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”, el mandatario republicano se vio rodeado de varios dirigentes en la ciudad egipcia...

