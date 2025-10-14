Un primer paso, pero no el punto final: la fragilidad del acuerdo de paz para Gaza

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la firma de la Cumbre de Paz de Gaza. Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

“Tenemos paz en Oriente Medio”, aseguró Donald Trump desde Egipto, donde firmó una declaración para garantizar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, acompañado del dirigente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, así como de los líderes de Catar y Turquía. Después de recibir elogios en el Parlamento de Israel tras un discurso en el que aseguró que “este es el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”, el mandatario republicano se vio rodeado de varios dirigentes en la ciudad egipcia...