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26 de junio de 2026 - 03:19 p. m.
Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín, en China
El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV. Por el momento se desconocen las causas del suceso.
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