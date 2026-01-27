Logo El Espectador
Una década de purgas: ¿por qué Xi descabeza su maquinaria de guerra?

Una purga sin precedentes deja al mayor ejército del mundo bajo el control absoluto de Xi Jinping, que pondría en riesgo la estabilidad en el Pacífico.

Camilo Gómez Forero
28 de enero de 2026 - 01:08 a. m.
Un soldado chino saluda durante una ceremonia en Beijing, China.
Un soldado chino saluda durante una ceremonia en Beijing, China.
Foto: EFE - Maxim Shemetov / POOL

Mientras que sus predecesores, como Hu Jintao y Jiang Zemin, prácticamente no tocaron la cúpula militar china para evitar inestabilidad, el actual presidente chino, Xi Jinping, ha convertido la purga en un estado permanente. Desde 2012, cuando llegó al poder, Xi ha investigado o destituido a más de 100 generales, algo sumamente llamativo para una potencia en períodos de paz. Su cruzada ha causado la caída de más generales que los que murieron en los campos de batalla del siglo XX, según el “South China Morning Post”, y más de 1,3 millones de...

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
