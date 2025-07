Joven india murió tras prenderse fuego por un caso de acoso sexual sin respuesta

Imagen de referencia de la bandera de la India. Los hechos se presentaron en el este del país. Foto: EFE - FAROOQ KHAN

Una estudiante universitaria murió en el estado de Odisha, al este de la India, a causa de las quemaduras sufridas tras prenderse fuego en protesta por la falta de acción frente a una denuncia de acoso sexual contra un profesor de su facultad.

“A pesar de la reanimación adecuada y todo el tratamiento de apoyo posible, incluida la terapia de reemplazo renal en la UCI de quemados, no se pudo reanimar a la paciente y fue declarada clínicamente muerta a las 23:46 del lunes”, informó el hospital del estado AIIMS Bhubaneswar, según un comunicado citado por la agencia india PTI.

La joven, que estudiaba en la ciudad de Balasore, denunció a principios de mes a un profesor de su universidad por presunto acoso sexual.

Al ver que no se tomaban medidas contra el docente, la joven inició el sábado una protesta frente a la institución académica junto a otros compañeros. En el transcurso de la manifestación, se roció con combustible y se prendió fuego cerca del despacho del director del centro.

Varios canales indios difundieron imágenes del incidente, captado por una cámara de seguridad del campus. La joven fue trasladada de urgencia con quemaduras en el 95 % del cuerpo y permaneció ingresada en estado crítico durante tres días, hasta su fallecimiento la pasada noche.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a dos personas, entre ellas el profesor y el director de la universidad, acusados en este caso, según confirmó la agencia PTI.

El jefe de Gobierno del estado, Mohan Charan Majhi, expresó sus condolencias a la familia de la joven y prometió castigar con severidad a los responsables del caso. “A pesar del cumplimiento de todas las responsabilidades por parte del Gobierno y los incansables esfuerzos del equipo médico experto, no se pudo salvar la vida de la víctima”, publicó en su perfil de X.

