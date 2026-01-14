Una grúa cayó sobre un tren en Tailandia y dejó decenas de muertos

El incidente ocurrió en la ruta entre Bangkok y el noreste del país, provocando el descarrilamiento del tren. Dicha grúa se utilizaba en la obra de un proyecto ferroviario respaldado por China y gestionado por una empresa tailandesa implicada en varios accidentes similares en el pasado. Hasta el momento, el Ministerio de Salud tailandés dio cuenta de 32 muertos, tres desaparecidos y 64 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.