¿Una guerra mal planificada? La lista de errores de Putin

La de Ucrania no será una guerra mundial, pero sí ha sido la guerra en la que el mundo ha podido -y ha querido- involucrarse con mayor actividad y dinamismo. Internet rompió todas las barreras posibles y permitió que los civiles entraran en el teatro militar con mayor facilidad. Ahora, desde cualquier lugar del planeta, un ciudadano ha podido integrar una de las tres brigadas digitales que luchan del lado de Kiev. Porque si bien el país no ha recibido unidades militares del extranjero, han sido las personas del común, así como en suelo ucraniano, las que se han sumado a este histórico ejemplo de resistencia.

La primera brigada de la que hablamos está enfocada en organizar la atención a los refugiados. Es un grupo que ha sabido usar las herramientas en línea para canalizar la ayuda a la población ucraniana que huye de los bombardeos. En Polonia, por ejemplo, se creó un mapa en Google con todos los hogares polacos que están ofreciendo hospedaje a quienes huyen de la guerra, mapa que luego se extendió a otros países. Las muestras de solidaridad han brillado gracias al activismo en redes, que también recuerda constantemente cuáles son las vías para donar y cuáles son las organizaciones que están operando en Ucrania.

La segunda brigada tiene una misión más de defensa que humanitaria. Está conformada por piratas informáticos clandestinos que fueron invitados por el gobierno de Volodímir Zelenski para defender el ciberespacio de Ucrania, contener los ataques de los hackers rusos e incluso realizar misiones de espionaje cibernético contra el Kremlin. Estos apoyos han llegado desde diferentes zonas de Europa. En medio de su ejercicio encontramos algo notable: en Rusia poco saben de los bombardeos ordenados por Vladimir Putin en Ucrania.

“Esta mañana, el dueño del hotel donde estoy en Kiev tenía un enorme cabreo. Resulta que acababa de hablar con su hermana (que vive en Moscú) y ella no se creía que Rusia estuviese bombardeando zonas civiles. Aunque se lo contase su hermano”, dijo Alberto Sicilia, reportero en Ucrania, a través de su cuenta en Twitter.

Un ejercicio destacado de esta brigada entonces ha sido dejar reseñas en los restaurantes, hoteles y negocios rusos en línea informándoles sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Ha sido una labor importante para atravesar las fronteras de información tan controladas por el Kremlin, que cobra más relevancia ahora que Moscú ha vetado medios como BBC y la Deutsche Welle en represalia por las medidas de Occidente contra RT y Sputnik News.

Y si bien las dos brigadas anteriores han tenido tareas muy importantes en este conflicto, es la última la que desempeña una labor crucial para el desarrollo de la guerra como tal: la investigación militar. Miles de usuarios de internet en todo el mundo se han puesto en la labor de examinar cada video que sale de Ucrania. Estos “soldados de Twitter” verifican la autenticidad de las imágenes, hacen una geolocalización de los bombardeos que son reales y diseccionan fragmento por fragmento el video hasta encontrar, incluso, qué tipo de armas fueron usadas. Y es una tarea fundamental por lo que han encontrado: inobjetables crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.

Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), es uno de esos forenses de internet que han rastreado y analizado las armas usadas en este conflicto.

“Trabajo con inteligencia de fuente abierta, lo vengo haciendo hace algunos años. Me especializo sobre América Latina. Cuando hay conflicto comienzan a saltar las alertas de los otros miembros de esta comunidad. Empieza el conflicto en Ucrania y quise aprovechar el momento para cubrirlo en castellano, porque sé que iba a haber poca gente cubriéndolo en nuestro idioma. Fuentes en inglés iba a haber un montón. Aprovecho y también le meto mi análisis porque tengo información de internacionalista. No soy especialista en Ucrania. Viajé en 2019 y hablé con gente en Odesa. Seguí la presencia de Rusia en Venezuela y eso me ha servido para conocer el país un poco más”, dice Serbin Pont.

Su ejercicio meticuloso ha sido clave para elaborar un mejor contexto sobre esta guerra y abordar preguntas cruciales que se hace la gente hoy, como una que ha estado en boca de muchos desde el jueves: ¿Por qué Ucrania se ha demorado tanto en caer? Esa es una pregunta muy válida. La comparación de las fuerzas entre Rusia y Ucrania nos ofrece sobre el papel una ventaja enorme de Moscú que tiene 15 veces más flotas navales y 16 veces más helicópteros que sus vecinos, así como un personal activo cinco veces mayor al ucraniano. ¿No debió haber sido una invasión más fácil dado el desequilibrio militar? Estamos reviviendo la historia de David y Goliat, y ahora es tiempo de revisar las estrategias de lado y lado.

Primero es importante aclarar desde qué óptica miramos la operación rusa: la militar o la política. “Si lo viéramos solo como una campaña contra un país de 40 millones de personas, esta es una avanzada rápida, pues ocuparon una zona equivalente a Portugal. ¿Qué pasa? Si lo vemos desde la instancia política (sobre la narrativa de Putin), se pensó que se tomaría Kiev y Járkov en un par de días, y eso no ocurrió. La narrativa genera expectativas en el público que siguió la operación desde el minuto uno. En medio de eso hay una desconexión entre lo político y lo que era viable militarmente”, dijo Serbin Pont.

Las tropas de Putin sí tienen un avance rápido en la costa del mar Negro en el sur, por donde se puede cortar el acceso al gobierno ucraniano a puertos vitales, y se controlaría el suministro para las tropas rusas por mar. Pero en términos políticos no se cumplió con la promesa de capturar Kiev de manera fácil, de ahí la percepción de que ha sido lenta y torpe, aunque militarmente no lo ha sido. Además de explicación, hay condiciones sobre el retraso de la capitulación ucraniana.

La primera razón ha sido la sorpresiva y efectiva resistencia civil ucraniana. John W. Spencer, experto en estudios de guerra urbana del Instituto de Guerra Moderna en West Point, lo sugería hace algunos días: “Alguien sin entrenamiento militar, pero con ganas de resistir, representaría un gran problema si lucha de manera inteligente”.

“La defensa urbana es un infierno para cualquier soldado. Por lo general, se necesitan cinco atacantes para un defensor. Los rusos no tienen los números. Convierta a Kiev y cualquier área urbana que conduzca a la capital en un puercoespín. ¡Salga y construya obstáculos en las calles! Comience con cualquier puente que pueda encontrar. Bloquéelos con autos, camiones, concreto, madera, basura, cualquier cosa. Y luego bloquee los edificios altos”, recomendaba el experto.

En efecto, la población ucraniana siguió el manual de guerra urbana de Spencer. Los accesos a Kiev fueron bloqueados. Y eso no solo pasó en la capital: en Enerhodar, al sur del país, los residentes bloquearon la carretera que conducía a la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, con camiones y autos dada la vulnerabilidad de la zona en otro ejemplo de resistencia. En Leópolis, la cervecería Pravda instruyó a sus empleados de armar cocteles molotov con las cervezas, mientras que en varias zonas del país se retiraron las señales de tránsito para desorientar al enemigo, una idea que se había visto en República Checa en 1968. Las señales fueron cambiadas por gráficos con calaveras y ataúdes dirigidos a los soldados rusos.

Este tipo de acciones son llevadas a cabo por células familiares y redes que se forman en escuelas o iglesias. El activista y sociólogo George Lakey recuerda que “al igual que la búsqueda permanente de agua potable que pueda sustentar la vida, la búsqueda de un poder no violento que pueda defender la democracia atrae a los tecnólogos: personas a las que les gusta pensar en la técnica”.

La creatividad ha relucido en otras resistencias civiles, como la de Dinamarca frente a la Alemania nazi. Los daneses se dieron cuenta de que la resistencia violenta era inútil y dejaría miles de muertos. Entonces se activaron acciones simbólicas como lucir estrellas judías para incomodar a los nazis. Ese mismo caso de resistencia no violenta se ve hoy en Ucrania.

“El campo de la resistencia no violenta está repleto de ejemplos de cómo la moral de los soldados se reduce frente a una resistencia prolongada, especialmente cuando los civiles ven a las fuerzas armadas como seres humanos con los que se puede interactuar. Inspírate en esta anciana que se retira del ejército ruso en la región de Henichesk, Kherson. Con los brazos extendidos, se acerca a los soldados y les dice que aquí no los quieren. Ella mete la mano en el bolsillo y saca semillas de girasol e intenta ponerlas en el bolsillo del soldado, diciendo que las flores crecerán cuando los soldados mueran en esta tierra. El soldado se siente incómodo, nervioso y reacio a relacionarse con ella”, cuenta Daniel Hunter, gerente de Capacitaciones Globales de la organización ecologista 350 en la revista Yes!, sobre la confrontación moral de los ucranianos.

En videos compartidos en Telegram se puede observar a soldados rusos llorando mientras los ucranianos los alimentan y les permiten llamar a casa. Estos gestos no solo son humanos, sino que son un ejemplo de resistencia no violenta que busca desactivar la moral del enemigo. Por cierto, a través de estos videos también se ha podido notar que algunas familias rusas no tenían conocimiento de que sus hijos estaban luchando en Ucrania, lo que abre una gran incógnita sobre qué tanto sabe Putin sobre el estado de sus fuerzas militares.

“La creencia de Putin de que los ucranianos preferían irse a casa y no hacer nada frente a la agresión militar puede ser su error de cálculo más grande y políticamente más costoso”, escribió el Dr. Maciej Mathias Bartkowski, investigador y asesor sénior del Centro Internacional de Conflictos No Violentos.

Pero así como la resistencia civil y no violenta ha sido importante para frenar la invasión rusa, no se puede ignorar la otra parte de la historia: los errores estratégicos de Putin. Han sido cuando menos sorpresivos para un líder de su trayectoria. El primero fue, como dijo Bartkowski, pensar que los ucranianos no iban a resistir. Los siguientes en la lista tienen que ver con el paso a paso de las acciones militares.

“Si se tratara de una campaña estadounidense o de la OTAN, ningún soldado habría cruzado la frontera hasta que todos los aviones del inventario ucraniano, todos los radares, todos los elementos del sistema de defensa aérea ucraniano hubieran sido destruidos. Después de eso, las fuerzas aéreas se pondrían a trabajar en la destrucción del ejército enemigo desplegado en la medida de lo posible. Solo entonces las tropas cruzarían la frontera para completar la destrucción de la fuerza de combate enemiga”, escribió Frank Ledwidge, profesor titular de capacidades y estrategias militares de la Universidad de Portsmouth en The Conversation.

Rusia no adoptó la secuencia esperada que dejó a los analistas de esta “operación especial” desconcertados: las tropas cruzaron antes de neutralizar los sistemas de defensa ucranianos. Un error para Ledwidge, quien dice que fue producto del exceso de confianza de Putin, de nuevo, de la incompetencia y hasta la corrupción. Sobre esto último hay que destacar las fallas logísticas que se han visto sobre el terreno, “evidentes para el observador más casual”, según el excepto. Acá entra de nuevo el trabajo de Serbin Pont y las brigadas de Twitter.

“Hay una discusión sobre el mantenimiento de los equipos rusos: los vehículos capturados por los ucranianos están en peores condiciones. También quedan atrapados en el barro. Eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Lo que los analistas han visto es la condición de las ruedas de los vehículos. El caucho es de fabricación china, no apto para operaciones militares. Otros se fijan en la pérdida de los rines porque los vehículos han estado parados mucho tiempo. Es muy posible que lo de los cauchos tenga que ver con corrupción. Esto pasa en todo el mundo”, dijo Serbin Pont.

El Pentágono también ha dicho que las tropas jóvenes e inexpertas se han enfrentado a la disminución preocupante de recursos como alimentos y combustible. “Hay un ejército profesional ruso, pero los números no le alcanzan. Así que en Rusia recurren a los conscriptos (jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio). Estos por ley no pueden llevar a cabo operaciones reales por fuera del territorio ruso. En teoría, no podrían estar en Ucrania. ¿Qué pasa? Antes de cruzar las fronteras los obligan a firmar contratos para que sean enviados al exterior. Los obligan a punta de amenazas de catalogarlos como insubordinados”, dice Serbin Pont.

En videos hemos podido observar tanques rusos abandonados por las tropas de Moscú debido a que se quedaron sin gasolina, todo por una posible mala coordinación entre las unidades.

“Hay que tomarlo con pinzas. No es fuera de lo normal que, en un avance rápido, un vehículo se quede sin combustible y quede abandonado con tal de no sacrificar el tiempo de avanzada. Si tienes una formación de varios vehículos y uno se queda sin combustible, puede llegar a sacrificarse. También pasa con cierta tecnología que no es valiosa, como pasa con los MT-LB, de transporte de tropas de los años 60 ya obsoletos. Ahora encontraron vehículos de defensa antiaérea que no valían menos de US$80 millones. Ahí sí cabe la pregunta de qué pasó. La sospecha con estos es que la tripulación simplemente se fue, desertó”, dijo Serbin Pont.

¿Qué sigue en la guerra en Ucrania?

Hacer predicciones es peligroso. Si algo nos confirmó esta guerra es que es imposible anticiparse a lo que ocurrirá la próxima semana. En lugar de remitirnos a lo que puede pasar, es mejor que abordemos lo que ya pasó, pues seguro nos puede ofrecer respuestas más concretas. Porque eso sí: el futuro es incierto, pero la historia se repite.

El objetivo de Putin siempre ha sido controlar Kiev, corazón simbólico de Ucrania más allá de ser la capital. Ledwige señala con preocupación que si Rusia no consigue acabar con la resistencia armada, adoptará el enfoque que tuvo en Grozni, Chechenia, durante las guerras de 1994 y 1999, o lo que hizo en Alepo, Siria. Bombardeos indiscriminados contra zonas urbanas que ya se han visto en Ucrania. Las imágenes, de hecho, se parecen cada vez más a lo que quedó de Chechenia.

“Los primeros días del conflicto mostraron una guerra diferente a las que pelea Rusia o la Unión Soviética. El empleo de artillería todavía no es masivo. Aumentará en las próximas semanas a medida que se den cuenta de que los objetivos no se cumplen. Están volviendo a sus bases doctrinales: el empleo de forma masiva de artillería de tubo, cohetes, bombardeo estratégico, apoyo aéreo cercano, todo se emplea de forma masiva. Es lo que estamos viendo ahora: ciudades que se parecen a Grozni. A la capital chechena la nivelaron. ¿Qué vimos allí? Destrucción absoluta”, concluyó Serbin Pont.

Un análisis similar al de Ledwige, quien dice que Putin usará toda la artillería pesada para aterrorizar a la población civil hasta la sumisión total. Pero a la vez que Rusia pelea una guerra que tiene que ganar pronto, Ucrania pelea una guerra diferente: la segunda, la de insurgencia contra la invasión. Si las cosas no salen bien, Rusia estará lidiando con su propio Irak o Afganistán. No se pueden dar el lujo de quedarse. “Si se quedan, los ucranianos tienen la capacidad de seguir luchando”, dice Serbin Pont. Esta población, que ha demostrado resistir a una potencia mundial, no aceptará ningún líder impuesto por Rusia. Un colapso de Ucrania no será fácil. Las posibilidades se reducen para Putin, quien si logra la victoria, lo hará a un costo mucho más alto del que proyectó. El error de cálculo es suyo.