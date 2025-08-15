No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Veinte años después de la salida de Israel de Gaza: “La ocupación regresó”

Hace dos décadas, las autoridades israelíes decidieron sacar a los judíos que vivían en asentamientos dentro del enclave palestino. A la luz de lo que está sucediendo hoy, algunos creen que es una segunda ocupación y otros que es un cambio en el control que Israel ha ejercido sobre Gaza desde hace años.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025 - 11:05 p. m.
Así se ve un ataque contra Gaza desde la frontera israelí.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

Hace 20 años, las imágenes de soldados israelíes arrestando a familias en sus casas, enfrentándose a grupos que se resistían a salir y, en cambio, se aferraban a las sinagogas y los tejados, salieron en la televisión y los periódicos. La decisión del entonces primer ministro Ariel Sharon de iniciar lo que se conocería como la “desconexión” de Israel y la Franja de Gaza llevó al desmantelamiento de 21 asentamientos en el enclave palestino, donde vivían unos 8.000 judíos.

La forma en la que ellos fueron forzados a salir retumba en la memoria de...

Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 25 minutos
Nazis Siglo XXI.
