“Vendremos a buscarlos, tarde o temprano”: la advertencia de China a Taiwán

En medio de las históricas tensiones entre Taiwán y China, y de que Taipéi anunció que expandirá sus ejercicios militares, el portavoz del Ministerio de Defensa de Pekín lanzó una amenaza: “Vendremos a buscarlos, tarde o temprano”. Por su parte, la cartera de Defensa taiwanesa acusó al gigante asiático de convertirse en el mayor “alborotador” de la comunidad internacional.

En una rueda de prensa se le escuchó hablar a Wu Qian sobre los informes acerca de que los ejercicios anuales de Taiwán con fuego real, conocidos como Han Kuang, se ampliarán este año: “Es un grave error de cálculo de la situación, de la opinión pública y de comparación de fuerza. Excederse de esa manera es extremadamente peligroso. Advertimos a las autoridades que contener la marea con una escoba solo terminará en autodestrucción”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa de Taiwán escribió: “Este año se conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la historia ha demostrado que cualquier forma de agresión y expansión terminará en fracaso (...). Las acciones del Ejército comunista en los últimos años están repitiendo los errores de los invasores y empujando a China hacia la derrota”.

Este roce ocurrió después de que Taiwán detectara 45 aviones chinos cerca de su territorio, una cifra récord en lo que va del año, y luego de que movilizara sus tropas hacia el sur tras el anuncio de unas maniobras militares chinas “con fuego real”. Según Pekín, esas acciones frente a sus costas fueron “de rutina” y Taipéi debería dejar de quejarse.

Taiwán comentó que las acciones chinas fueron “peligrosas, provocadoras y una amenaza para los vuelos comerciales y el transporte marítimo”, además de que no recibió notificación alguna sobre la realización de ellas. Si bien no hubo ningún disparo con munición real y no se escaló más la tensión, funcionarios taiwaneses que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato dijeron que ese proceder se asemeja a acciones que también se han visto en el mar de China Meridional.

El intercambio de acusaciones también generó preocupación a la luz de la recién llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien recientemente se negó a responder a una pregunta sobre si Estados Unidos alguna vez permitiría que China tome el control de Taiwán por la fuerza.

