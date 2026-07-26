Vivian Aisen, nueva embajadora de Israel en Colombia

Vivian Aisen será la nueva embajadora de Israel en Colombia. Foto: Tomada de forumdvorah.org.il

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La embajada de Israel en Colombia confirmó la designación de Vivian Aisen como nueva representante de ese país en Bogotá. Aisen celebró la noticia a través de redes sociales, si bien todavía no hay una fecha oficial para su llegada, pues se espera que todo se oficialice a partir del próximo 7 de agosto, día en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión.

“Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia”, dijo en su cuenta de X, en un mensaje replicado por la Embajada en Colombia.

“Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos. ¡Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar an Israel [sic] en Colombia!“, agregó.

Colombia rompió relaciones con Israel el 1.° de mayo de 2024, meses después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y que desató la arremetida militar contra la Franja de Gaza. Mientras las autoridades de Tel Aviv reprocharon a Colombia no haber condenado con vehemencia los ataques de Hamás, el presidente Gustavo Petro ha estado entre los líderes de Estado que han calificado las acciones de Israel contra el enclave palestino como un genocidio.

En contraste, uno de los primeros anuncios del presidente electo fue el restablecimiento y el fortalecimiento de las relaciones con el Estado de mayoría judía. A comienzos de este mes, de hecho, De la Espriella habló con el presidente israelí Isaac Herzog.

Un comunicado del movimiento político del presidente entrante afirmó que el futuro Gobierno busca “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

¿Quién es Vivian Aisen?

Según la plataforma oficial Forum Dvorah, Vivian Aisen se ha desempeñado como directora para México y Centroamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Asimismo, se ha desempeñado como directora de Diplomacia Pública en la Embajada de Israel en Londres.

“Vivian se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995 y desde entonces ha desempeñado diversos cargos en Israel y en el extranjero: Kazajstán, Chile, Bélgica y en dos ocasiones en Gran Bretaña”, reseña la página.

Se formó en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Tel Aviv.

“Habla portugués, español, inglés y francés. Está casada y es madre de cuatro hijos”, resalta la plataforma, enfocada en la igualdad de género en política exterior.

“Felicitaciones a mi colega y amiga @VivianAisen por su nombramiento como la próxima embajadora de @IsraelinCol. Estoy seguro que con su liderazgo va llevar las relaciones entre nuestros países hermanos a nuevas alturas”, trinó, por su parte, Gali Dagan, exembajador de Israel en Colombia.

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