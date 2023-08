“Yo era el rehén”: español acusado de asesinar a cirujano colombiano en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo custodiado por la policía tailandesa en la recreación del crimen en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. Foto: EFE - ROYAL THAI POLICE HANDOUT

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, chef español de 29 años, confesó a la Royal Thai Police haber matado y desmembrado a Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano con quien estaba en vacaciones en Tailandia. Sancho afirmó que lo hizo porque Arrieta lo tenía como rehén y lo obligaba a hacer cosas que nunca imaginó hacer. El español está custodiado por agentes de policía en su habitación en el hotel de la isla de Koh Pha Ngan.

La policía capturó a Sancho el viernes, un día después de que fuera a la comisaría para denunciar que el cirujano había desaparecido, pero levantó sospechas por rasguños y cortes en sus brazos. Recolectores de basura habían encontrado restos humanos en bolsas de basura el día ese mismo jueves. Al revisar el contenido, la policía tailandesa sospechó que correspondían al cuerpo de Arrieta.

📝 Sugerimos: Lo que se sabe del cirujano colombiano asesinado por su pareja en Tailandia

Este domingo, Sancho hizo una reconstrucción del crimen en diferentes puntos de la isla acompañado por agentes de la policía. Al volver a la comisaría, se reunió con altos mandos y sus abogadas en la sala de conferencias. Todavía no se han presentado cargos formales en su contra.

“Él estaba obsesionado conmigo”: las declaraciones de Sancho Bronchalo

Sancho habló con la agencia española EFE y confesó haber matado y desmembrado a Arrieta, quien tenía 44 años. Aunque se cree que habían mantenido una relación amorosa desde hace más de un año, el sospechoso lo negó.

📌Le puede interesar: Médico colombiano fue asesinado en Tailandia: homicida sería un chef español

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

De acuerdo con el español, Arrieta estaba obsesionado con él y lo engañó haciéndolo creer que quería hacer un negocio con él para abrir restaurantes. Según él, cuando intentaba alejarse lo amenazaba, razón por la cual supuestamente el cirujano colombiano había decidido unirse a su viaje a Tailandia, a donde llegó el 30 de julio.

Cuando le preguntaron si había sido presionado por la policía para confesar, dijo que sentía “que tampoco tenía otra opción”. Le han tomado pruebas de ADN y se espera que el lunes pase a disposición judicial en la isla vecina de Koh Samui.

📰 También recomendamos: Pakistán: 30 muertos y 100 heridos por tren descarrilado al sur del país

Su padre, el actor español Rodolfo Sancho, va en camino a Tailandia y tiene previsto llegar a Samui el lunes o martes. En un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan a los medios de comunicación que “se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado” sobre los últimos acontecimientos.

También piden que no se difundan informaciones “que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

Arrieta Arteaga, un médico renombrado en Córdoba

Oriundo de Lorica, este médico colombiano trabajaba en Montería, según sus redes sociales y página web.

Se graduó como médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.

El alcalde de Santa Cruz de Lorica, Jorge Negrete, se refirió al fallecimiento del médico a través de redes sociales y envió sus condolencias a la familia. “Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga. A su familia, un inmenso y considerado abrazo, que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba”.

Por su parte, Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, se pronunció sobre la muerte del médico a través de sus redes sociales: “Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares. Q.E.P.D”, dijo Ordosgoitia a través de su cuenta de Twitter (ahora X).

Sus familiares habían emitido un comunicado en el que señalan que se abstendrán de brindar cualquier tipo de información sobre los hechos que rodean el suceso, “para no entorpecer la investigación”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.