Medellín celebra el primer Festival de la Salud Menstrual en compañía de Mercy Corps

En el evento se entregaron 100 kits de salud menstrual, incluidas copas menstruales de LifeCup, y se hizo pedagogía sobre los mitos de la menstruación y la necesidad de programas para la salud menstrual.

Medellín acogió este jueves el primer Festival de la Salud Menstrual en la ciudad, una iniciativa del programa Avanzando El Futuro de Mercy Corps que es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos. El objetivo de este espacio fue hacer pedagogía sobre la menstruación, despejar sus mitos y reconocer qué derechos tienen las mujeres frente a su cuerpo.

El espacio se abrió en la UVA Sin Fronteras de Castilla, al noroccidente de Medellín, y contó con el acompañamiento de la Alcaldía local que ha promovido las condiciones de vida digna y equitativas para la mujer a través del Plan de Desarrollo Medellín Futuro de la Secretaría de las Mujeres de Medellín.

“Alrededor de este tema se ha mantenido una narrativa llena de prejuicios y creencias cargadas de desinformación que entorpecen y dificultan la relación de las niñas y las mujeres con su cuerpo y su ciclo, y el acceso a métodos para su gestión que sean amigables con el medio ambiente como copas menstruales y toallas reutilizables”, dijo la secretaria de las Mujeres, Juliana Martínez Londoño.

Niñas, adolescentes y mujeres participaron activamente del evento y atendieron con cuidado el diálogo sobre la menstruación, la gestión de esta y la importancia de exigir el derecho a la salud menstrual.

Cabe resaltar la participación de niñas que le transmitían información sobre la primera menstruación a otras asistentes al evento de su misma edad. Esto con el fin de concientizar a las menores sobre lo que ocurre en sus cuerpos.

“Le estamos diciendo esto a las niñas porque si no saben qué es la menstruación porque si no saben qué es, cuando le llegue se va a desesperar”, dijo una de las niñas asistentes que presentaba información sobre la primera menstruación en una de las carpa del evento.

En la jornada, la ONG Mercy Corps ofreció atención en salud a las habitantes de la comuna 5-Castilla y entregó 100 kits de salud menstrual, incluidas copas menstruales de LifeCup. Además, impartió una charla sobre la situación de las mujeres migrantes frente a la menstruación.

“En Venezuela sí tuve acceso a ginecología en un hospital público. Pero los medicamentos no se consiguen, y si uno logra encontrarlos, son muy caros. Cuando yo llegué a Medellín fui otra vez a ginecología y me dijeron que tenía un quiste más grande que el ovario izquierdo. Esto me genera dolores muy fuertes y, en ocasiones, me impide ir a trabajar”, señaló la venezolana Dayana Chirinos, una de las conferencistas del evento.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud de Medellín se sumó al Festival con la vacunación a 100 mujeres en edad fértil contra el tétano y difteria (TD) y adolescentes contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Las promotoras de Salud Menstrual compartieron con las mujeres y las niñas la desmitificación de ideas como cocinar con menstruación “daña” la comida o la llegada de la primera menstruación indica que la niña se convirtió en mujer. Lo más importante es identificar la menstruación como una experiencia en la vida de las mujeres.

El Festival de Salud Menstrual responde a la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, como un recordatorio para reafirmar este derecho al que deben acceder sin restricciones, previniendo las múltiples causas de enfermedad y muerte.

Según un estudio de Unicef Colombia sobre higiene menstrual en las niñas de las escuelas del área rural en el pacífico colombiano, realizado entre 2015 y 2016, una de cada cuatro encuestadas alguna vez en su vida había faltado a la escuela por causa de la menstruación. 86 % lo hizo debido a los cólicos menstruales y el 28 % por incomodidad o miedo a mancharse. El 38,8 % dijo que prefieren no pasar al tablero, por incomodidad y temor a que exista algún manchado.

El Festival de Salud Menstrual comenzó su agenda a las 8:00 a. m. y cerrará a las 4:00 p. m. con un acto artístico, a cargo de Oriana del Mar Rivera Susa, quien a través del canto y la danza invitará a que las mujeres vivan libres y sin miedos.

