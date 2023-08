“Mentira”: el Kremlin sobre versiones de que Rusia ordenó la muerte de Prigozhin

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: EFE - MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

El Kremlin calificó este viernes de “mentira” los rumores que apuntan que el gobierno ruso ordenó el asesinato del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, muerto en un accidente de avión dos meses después de su rebelión armada.

“Es una mentira absoluta, hay que abordar esta problemática [del accidente aéreo] basándose en los hechos”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por los periodistas sobre las insinuaciones de algunos dirigentes occidentales sobre la posibilidad de que el Kremlin hubiera ordenado la muerte de Prigozhin.

“Hay mucha especulación en torno al accidente de avión y la trágica muerte de los pasajeros, incluido Yevgueni Prigozhin, y ya sabemos en qué sentido se especula en Occidente”, agregó.

Según él, la investigación sigue en curso. El presidente Vladimir Putin había indicado el jueves que “espera los resultados”, recordó.

El presidente ruso consideraba a Prigozhin un traidor a causa de la sublevación armada que encabezó el 23 y 24 de junio, pero el jueves por la noche se refirió a él como un hombre “talentoso” que, no obstante, cometió “graves errores en su vida”.

De momento, no se ha confirmado el deceso del jefe de Wagner, ya que las pruebas genéticas para identificar los cuerpos todavía no terminaron. Sin embargo, las autoridades rusas confirmaron que Prigozhin iba a bordo de la aeronave accidentada, en la que no quedó ningún sobreviviente.

Asimismo, el grupo Wagner en distintos mensajes lo ha dado por muerto; incluso, el jueves, en San Petersburgo se llevaron a cabo homenajes cerca de la sede de la milicia.

Los investigadores no se han pronunciado acerca de las pistas examinadas ni tampoco han mencionado ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.

El avión privado en el que viajaban Prigozhin y sus colaboradores más cercanos se estrelló el miércoles por la tarde al noroeste de Moscú, lo cual dio lugar a múltiples especulaciones sobre si el poder ruso podría haber urdido el suceso.

En Estados Unidos, Francia, Alemania y Ucrania, varios responsables dejaron entrever sus sospechas de que el Kremlin podría ser el responsable del accidente.

El jueves, el Pentágono dijo que nada parece indicar que el avión que transportaba al jefe de la milicia rusa haya sido derribado por un misil tierra-aire, una de las versiones.

Las fuerzas armadas estadounidenses no disponen “de información alguna que deje pensar que haya sido un misil tierra-aire” lo que causó la caída del avión, declaró a la prensa el portavoz del ministerio de Defensa norteamericano Pat Ryder, al calificar de “inexactas” las versiones que aluden a esa hipótesis.

El general Ryder agregó que no podía compartir información sobre las causas del hecho, objeto de numerosas especulaciones.

Estados Unidos considera que Yevgueni Prigozhin murió en la catástrofe. “Estimamos, basándonos en cierta cantidad de factores, que probablemente murió”, dijo Ryder.

El Reino Unido, por su parte, ha dicho que es “muy probable” que Prigozhin esté muerto, aunque no hay pruebas.

