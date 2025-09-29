Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Milei entre la austeridad y el rescate de Trump: Argentina al borde de otra crisis

Milei prometió un milagro económico. Hoy, con recesión, recortes y un rescate de Trump, Argentina se pregunta si la apuesta valió la pena.

Redacción Mundo
29 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, respectivamente, sostuvieron una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York.
Los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, respectivamente, sostuvieron una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York.
Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

La audaz apuesta del presidente Javier Milei para situar al país en la senda del crecimiento aún no ha redituado, pero millones de personas resienten sus recortes al gasto.

Durante la mayor parte de 20 meses, el presidente de Argentina, Javier Milei, surfeó una gran ola de optimismo, ya que parecía estar a punto de concretar un milagro económico.

Con remedios financieros estrictos, Milei, autoproclamado libertario radical, puso a raya la inflación descontrolada y recortó drásticamente un presupuesto abotargado. E incluso cuando sus dolorosos...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Argentina

Estados Unidos

Donald Trump

Javier Milei

 

Ptolomeo(73769)Hace 28 minutos
Otro engaño más y una mentira colosal esto de ayuda de los EEUU por medio de Trump a Argentina, quien no da puntada sin dedal. No se sabe en que condiciones de sometimiento dio esta cantidad a un nacion de hecho en bancarrota hace años
Unus et alter(71824)Hace 1 hora
Ayuda de Estados Unidos? Mentira. Es un préstamo, de usd 20.000 millones, con intereses y condicionamientos macroeconómicos que nunca son a favor del pueblo trabajador, que habrá que pagar con impuestos y que en buena medida irán a los bolsillos de los poderosos corruptos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.