Milei entre la austeridad y el rescate de Trump: Argentina al borde de otra crisis

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, respectivamente, sostuvieron una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

La audaz apuesta del presidente Javier Milei para situar al país en la senda del crecimiento aún no ha redituado, pero millones de personas resienten sus recortes al gasto.

Durante la mayor parte de 20 meses, el presidente de Argentina, Javier Milei, surfeó una gran ola de optimismo, ya que parecía estar a punto de concretar un milagro económico.

Con remedios financieros estrictos, Milei, autoproclamado libertario radical, puso a raya la inflación descontrolada y recortó drásticamente un presupuesto abotargado. E incluso cuando sus dolorosos...