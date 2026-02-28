28 de febrero de 2026 - 07:06 p. m.
“No hay espacio para la diplomacia”: el futuro de EE. UU. y Medio Oriente tras ataque a Irán
Dos expertos en Medio Oriente, con distintas perspectivas, analizan la situación tras los ataques de Israel y EE. UU. contra la república islámica. ¿Qué buscan, cuáles son los posibles escenarios y qué rol pueden desempeñar organismos como la recién creada Junta de Paz?
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación