“Occidente ha puesto un frente militar contra nosotros”: Putin al Congreso

Vladimir Putin vocifera su discurso frente al Congreso ruso, el más importante del año. Foto: EFE - MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN P

En un primer momento el presidente expresó la situación que ha vivido el ejército ruso en cuanto a la guerra. Los soldados que defienden Moscú no han tenido grandes éxitos tanto militares como territoriales en cerca de un año que está por cumplir el conflicto bélico. Para Putin, una de las acciones importantes proviene de Occidente; ellos intentan que “Rusia sufra una derrota estratégica [...] y acabar con ella para siempre”, expresó el mandatario.

Además, prometió continuar “cuidadosamente” con la ofensiva en Ucrania. Vale la pena recordar que durante 2023 los soldados rusos han asegurado haber tomado puntos estratégicos que acercan la nueva línea militar cerca de Bajmut, al borde de ser tomada.

“Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros”, dijo Putin.

“Hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar una especial operación militar”, señaló el jefe de Estado.

A partir de 2014, sostuvo, el Donbás “luchó, defendió el derecho a vivir en su propia tierra, hablar su idioma nativo, luchó y no se rindió en las condiciones del bloqueo y los bombardeos constantes, el odio no disimulado del régimen de Kiev, y creyó y esperó a Rusia para venir a su rescate”.

Frente a los soldados que han muerto en la guerra durante el último año, el presidente mostró sus condolencias y anunció que debe haber una nueva legislación y directriz política que compense económicamente la muerte de las tropas de Rusia.

“Todos comprendemos lo insoportablemente duro que es para las esposas, los hijos, las hijas de los soldados caídos, sus familiares, que se auparon como valerosos defensores de la patria”, expuso. Por ende, creará un fondo “por su patria” que compense a las familias de los militares muertos.

Según los últimos balances del Ministerio de Defensa de Ucrania, al menos 140.000 tropas rusas han sido asesinadas en el conflicto. No obstante, no hay un balance oficial de parte de una ONG que no tenga intereses políticos en el conteo de las víctimas.

La responsabilidad de Occidente

El mandatario fue enfático en decir que “la responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas (...) recae por completo sobre las élites occidentales”. A su vez, denunció que Rusia ha sido víctima de un cerco militar, cultural y tecnológico que, aunque es verdad que sí ha afectado el país europeo, Putin asegura que no tuvo los efectos que “Occidente esperaba”.

Dentro de su discurso, el mandatario aseguró que Rusia goza de un poder ilimitado, para afirmar que “no se puede vencer al país en el campo de batalla”.

También acusó a EE. UU. y a la OTAN de desplegar “rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras” de Rusia, de “dominar el teatro de futuras operaciones militares con maniobras”, y de preparar a una “Ucrania esclavizada para una gran guerra”.

”Y hoy lo admiten públicamente, sin dudarlo. Parecen estar orgullosos, deleitándose en su traición, llamando tanto a los Acuerdos de (paz) de Minsk como al formato de Normandía una actuación diplomática, un farol”, denunció. Putin sostuvo que Occidente jugó por ello “con cartas marcadas”.

El presidente ruso subrayó que habla este martes ante los rusos en “un momento difícil, en un momento histórico para nuestro país, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo”. Se trata, dijo, de “los eventos históricos más importantes que determinan el futuro de nuestro país y de nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad”.

Más y más armas, el prospecto de Putin

“Introduciremos activamente las tecnologías más avanzadas que garantizarán el aumento del potencial cualitativo del Ejército y la Armada. Tenemos muestras de armas y equipos en cada una de las áreas”, dijo el jefe del Kremlin.

Para el mandatario, estas armas garantizarán “experiencia” en la avanzada militar contra Ucrania.

El reto que tienen ahora delante los fabricantes de armas rusos es asegurar su “producción en masa”. En este sentido, señaló que el nivel de equipamiento de las fuerzas nucleares rusas con armas modernas es superior al 91 %, y que el mismo alto nivel debe lograrse en todos los sectores de las Fuerzas Armadas rusas.

“Tenemos un plan para el desarrollo de las Fuerzas Armadas y nuestros futuros pasos deben basarse en la experiencia real de combates, que no tiene precio.

Noticia en desarrollo....

