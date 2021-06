Pedro Castillo gana en el conteo en Perú, pero aún no puede celebrar, ¿qué hace falta?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú ya terminó de contar todos los votos de las elecciones presidenciales del pasado fin de semana. El ganador parcial es Pedro Castillo, sin embargo, el candidato todavía no ha podido celebrar oficialmente por las denuncias de fraude de Keiko Fujimori sobre al menos 200.000 actas. La tenue ventaja que tiene el candidato de izquierda podría revertirse, aunque los expertos locales aseguran que todo es cuestión de trámite y que no hay marcha atrás.

Como era de esperarse, las zonas donde se denunció el fraude son aquellas en las que Pedro Castillo rebasó por mucho a Fujimori. Sin embargo, todo parece indicar que incluso en caso de presentarse alguna irregularidad, el recurso de la candidata peruana habría llegado por fuera del tiempo permitido, pues la nulidad solo puede pedirse hasta tres días después de los comicios, es decir, había plazo hasta el 9 de junio. Ahora que el órgano electoral está revisando el caso todo se podría tardar cercar de 10 días más hasta conocer al nuevo presidente de Perú.

“Lo que yo veo absolutamente claro es que los hechos que pueden determinar una posible afectación tienen que necesariamente estar advertidos en la jornada electoral, por eso el artículo 276 de la Ley Orgánica de Elecciones establece de forma precisa que los hechos no pueden insistirse después del acta de escrutinio, cualquier hecho que pueda haber afectado y no esté en el acta no vale”, afirmí al diario La República de Perú el exvocero del JNE Jorge Jáuregui.

A pesar de que el avance del recuento era agónico antelas impugnaciones de actas y denuncias de fraude, el mandatario argentino, Alberto Fernández, felicitó a Castillo como “presidente electo de Perú”. Este gesto provocó una “nota de protesta” del gobierno peruano al embajador argentino en Lima “indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales”.

Más tarde, llegaron también saludos para Castillo del presidente de Bolivia, Luis Arce, y de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo. En cuanto a Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juzgado anticorrupción “que se revoque la comparecencia con restricciones [libertad condicional] y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada”, por infringir la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, por el que está bajo investigación.

“No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia. Según la candidata “hay una clara intencionalidad de distraernos, perturbarnos del proceso” electoral por parte del fiscal.

Comunicado naval

Fujimori, que deberá ir a juicio por este caso si pierde el balotaje, había ofrecido una rueda de prensa el miércoles junto al fujimorista Miguel Ángel Torres, testigo de la causa de Odebrecht, según la fiscalía, para pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anulara los resultados de 802 mesas de votación -unos 200.000 votos- por supuestas irregularidades.

La petición del fiscal Pérez crispó más los ánimos en un país que sigue sin conocer quién será su nuevo presidente cuatro días después de la votación. Horas después, la Marina de Guerra del Perú negó en un comunicado la veracidad de un audio sobre una supuesta conspiración de jefes navales “contra el orden constitucional”.

Fujimori había denunciado el lunes “indicios de fraude” y el miércoles pidió anular esos 200.000 votos, acentuando el clima de incertidumbre tras años de convulsiones políticas, que llevaron incluso a juramentar a tres presidentes en cinco días en noviembre pasado.

“Da la sensación de que ella quisiera cuestionar todo el proceso electoral. Esta incertidumbre, gane quien gane, va a golpear mucho al estado de ánimo nacional”, dijo a la AFP el analista Hugo Otero.

La organización de la cúpula empresarial peruana, Confiep, que en anteriores comicios apoyó a Fujimori, pidió en un comunicado este jueves a ambos candidatos “respetar la decisión final” del JNE.

Incertidumbres

Las solicitudes de revisión podrían decidirse en unos 10 días en el JNE, por lo que la contienda sigue abierta, con caídas desde el lunes de la bolsa limeña y un dólar que va alcanzando precios récord de 3,9 soles. El último reporte del órgano electoral da cuenta de 50,17% de los votos para Castillo y 49,82% para Fujimori, con 99,4% de las mesas escrutadas.

Castillo aventaja por 62.000 votos a Fujimori y ha dado mensajes en tono victorioso, pero si el JNE le da la razón a Fujimori esa tendencia podría modificarse. El órgano electoral (ONPE) niega la posibilidad de fraudes, lo mismo que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso de normal y transparente.