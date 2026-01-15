Logo El Espectador
Mundo
Pensadores globales 2026: “A construir juntos la paz”, llama la canciller británica

La ministra de asuntos exteriores explica las acciones de Reino Unido en favor de la paz en todo el mundo, en frentes como Ucrania y Gaza. Quinta entrega de la serie

Yvette Cooper * / Especial para El Espectador, Londres
15 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
“Tenemos que hacer el mismo esfuerzo colectivo para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, dijo Ivette Cooper sobre una prioridad de la comunidad internacional para 2026. Aquí, fotografiada en Helsinki (Finlandia) el 14 de enero de 2026.
“Tenemos que hacer el mismo esfuerzo colectivo para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, dijo Ivette Cooper sobre una prioridad de la comunidad internacional para 2026. Aquí, fotografiada en Helsinki (Finlandia) el 14 de enero de 2026.
Foto: EFE - KIMMO BRANDT

“Estamos unidos por un mismo destino. Si caemos, caemos juntos; si queremos llegar alto, no lo haremos con el conflicto, sino con el esfuerzo compartido”.

Estas palabras las pronunció hace un siglo un ministro alemán de asuntos exteriores, en el Foreign Office británico, tras firmar un pacto con el que se buscaba garantizar la paz entre las naciones de Europa y evitar una nueva guerra mundial. Pero ese momento de esperanza para Gustav Stresemann y los otros ministros de asuntos exteriores que firmaron los Tratados de Locarno fue efímero: tres...

Por Yvette Cooper * / Especial para El Espectador, Londres

