Pensadores globales 2026: “Es hora de devolverle a Ucrania su futuro”

Una amistad de más de cinco años. Durante su visita a Canadá, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Fue en Toronto el 2 de julio de 2019. Ahora es su asesora y la autora de este análisis.
Foto: Cortesía de la Presidencia de Ucrania
Durante más de diez años, gran parte de Occidente ha venido reflexionando sobre cómo gestionar la inevitable subordinación de Ucrania a Rusia. Es cierto que hemos dicho que apoyamos a Ucrania. Es cierto que hemos dicho que apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario. Y, sin embargo, hemos fracasado sistemáticamente a la hora de brindarle el apoyo que necesita para ganar. Incluso hemos desalentado repetidamente a Ucrania de utilizar sus propios recursos de la forma más eficaz posible para defenderse.
Por Chrystia Freeland * / Especial para El Espectador, TORONTO
