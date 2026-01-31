Logo El Espectador
Mundo
Pensadores globales 2026: “Es hora de devolverle a Ucrania su futuro”

Se van a cumplir cuatro años de la invasión rusa a territorio ucraniano y la exviceprimera ministra y exministra de Asuntos Exteriores de Canadá llama al mundo a detener esa guerra y ayudar a reconstruir el país europeo. Decimanovena y última entrega.

Chrystia Freeland * / Especial para El Espectador, TORONTO
31 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
Una amistad de más de cinco años. Durante su visita a Canadá, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Fue en Toronto el 2 de julio de 2019. Ahora es su asesora y la autora de este análisis.
Foto: Cortesía de la Presidencia de Ucrania

Durante más de diez años, gran parte de Occidente ha venido reflexionando sobre cómo gestionar la inevitable subordinación de Ucrania a Rusia. Es cierto que hemos dicho que apoyamos a Ucrania. Es cierto que hemos dicho que apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario. Y, sin embargo, hemos fracasado sistemáticamente a la hora de brindarle el apoyo que necesita para ganar. Incluso hemos desalentado repetidamente a Ucrania de utilizar sus propios recursos de la forma más eficaz posible para defenderse. (

Por Chrystia Freeland * / Especial para El Espectador, TORONTO

