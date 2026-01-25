Pensadores globales 2026: ¿Estamos ante una nueva era de proliferación nuclear?

Mohamed ElBaradei fue vicepresidente de Egipto y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2005, compartido con el organismo que dirigía, por sus esfuerzos para prevenir el uso militar de la energía nuclear y promover su uso pacífico y seguro. Foto: Pascal Le Segretain

La amenaza de las armas nucleares ya no está ni remotamente contenida por reglas y normas aceptadas de común acuerdo. Por el contrario, ha vuelto recargada, y nos empuja a todos al borde del abismo.

Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, los arsenales nucleares están en aumento; y las armas en sí son cada vez más mortíferas, diversas y vulnerables. Las conversaciones sobre el control de armamentos están estancadas, y los acuerdos en su mayoría ya caducaron o están tan desvirtuados que han perdido toda credibilidad. Peor aún, la...