Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pensadores globales 2026. Factores de la seguridad continental: Asia a la deriva, Asia sola

Un exasesor de seguridad nacional de Japón y su llamado a “construir una estructura de paz estable, segura y viable para el continente asiático” sin depender de la política contradictoria de Estados Unidos. Decimosexta entrega.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Akihisa Nagashima * / Especial para El Espectador, TOKIO
28 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
PIONYANG (COREA DEL NORTE), 03/01/2026.- Fotografía cedida por la agencia estatal norcoreana KCNA del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (d), inspeccionando una fábrica de municiones militares este domingo, en Corea del Norte. Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.
PIONYANG (COREA DEL NORTE), 03/01/2026.- Fotografía cedida por la agencia estatal norcoreana KCNA del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (d), inspeccionando una fábrica de municiones militares este domingo, en Corea del Norte. Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.
Foto: EFE - KCNA

La seguridad en Asia no se veía tan frágil desde la guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos se retiró tras una década de combates en Indochina, habían muerto entre uno y tres millones de vietnamitas y más de 58 000 soldados estadounidenses; la política interna de los Estados Unidos estaba en ruinas; empezaba un período de estanflación que duraría varios años; y muchos observadores en todo el mundo consideraban que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría. En toda Asia, que Estados Unidos hubiera abandonado a sus aliados...

Por Akihisa Nagashima * / Especial para El Espectador, TOKIO

Conoce más

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Asia

China

Japón

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.