Pensadores globales 2026. Factores de la seguridad continental: Asia a la deriva, Asia sola

PIONYANG (COREA DEL NORTE), 03/01/2026.- Fotografía cedida por la agencia estatal norcoreana KCNA del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (d), inspeccionando una fábrica de municiones militares este domingo, en Corea del Norte. Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado. Foto: EFE - KCNA

La seguridad en Asia no se veía tan frágil desde la guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos se retiró tras una década de combates en Indochina, habían muerto entre uno y tres millones de vietnamitas y más de 58 000 soldados estadounidenses; la política interna de los Estados Unidos estaba en ruinas; empezaba un período de estanflación que duraría varios años; y muchos observadores en todo el mundo consideraban que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría. En toda Asia, que Estados Unidos hubiera abandonado a sus aliados...