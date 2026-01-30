Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pensadores globales 2026: “La estanflación es un riesgo real para todos los países este año”

Sebnem Kalemli-Özcan, profesora de Economía de la Universidad Brown y directora del Laboratorio de Vínculos Globales, explica en esta entrevista los efectos de las actuales políticas comerciales de Estados Unidos. Decimoctava entrega.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
PS Quarterly * / Especial para El Espectador
30 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Sebnem Kalemli-Özcan fue asesora política principal del Fondo Monetario Internacional y economista jefe para Oriente Medio y el Norte de África del Banco Mundial.
Sebnem Kalemli-Özcan fue asesora política principal del Fondo Monetario Internacional y economista jefe para Oriente Medio y el Norte de África del Banco Mundial.
Foto: Cortesía de la Universidad de Brown

Lo que nos espera en 2026

Project Syndicate: Con la tendencia de Donald Trump y sus amenazas arancelarias, si EE. UU. llega a un punto crítico en el que los tenedores de bonos exigen una prima más alta para mantener sus bonos del Tesoro de EE. UU., ¿qué pueden hacer los responsables de las políticas de las economías en desarrollo para limitar las consecuencias?

Sebnem Kalemli-Özcan: En el Laboratorio de Vínculos Globales observamos en marzo que los frecuentes cambios de postura de Trump estaban afectando el comportamiento...

Por PS Quarterly * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Sebnem Kalemli-Özcan

Estados Unidos

Economía global

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.