Mundo
Pensadores 2026: ¿Por qué China no puede ganar la revolución industrial liderada por la IA?

Profesores e investigadores de la Universidad de Stanford y su análisis sobre cómo los grandes avances en la investigación de modelos de inteligencia artificial en el mundo sentarán las bases para la robótica controlada por IA. Novena entrega de la serie

Di Guo y Chenggang Xu * / Especial para El Espectador
20 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Pensadores globales 2026: Chenggang Xu es investigador principal del Centro Stanford sobre la Economía e Instituciones de China en la Universidad de Stanford. Di Guo es profesora visitante en el Centro Stanford sobre la Economía e Instituciones de China en la Universidad de Stanford.
Foto: Archivo Particular

Stanford AI es ampliamente reconocida como la tecnología central de una revolución industrial emergente que probablemente transformará todos los aspectos de la economía global. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima —de forma conservadora— que el mercado global de la IA alcanzará los 5 billones de dólares para 2033, gracias a un crecimiento anual promedio de alrededor del 31%. El Fondo Monetario Internacional predice que esta tecnología podría impulsar el PIB mundial en un 4% en los próximos diez...

Por Di Guo y Chenggang Xu * / Especial para El Espectador

Nelson Castillo(11961)Hace 11 minutos
Es decir, para ser capitalista es necesario ser capitalista! Que China se quedará atrás, Recurrente discurso desvirtuado con el crecimiento sostenido y en poco tiempo de China. Cuáles son los pro y los contras de los dos modelos para las personas del común?
Eduardo Galeano López(34409)Hace 42 minutos
La República Popular China, como ostentan llamarse, si gana esa batalla con la IA, por una razón sencilla, Los dirigentes políticos chinos entendieron con sabiduría Confuciana, lo que hacia 1920 dijo Vladimir Ilich Lenin: Para llegar al comunismo hay que desarrollar plenamente el capitalismo. Y, China se puso a la tarea de lograrlo, por eso el comunismo no ha fenecido, si fenecen esos comunismos baratos como el de Venezuela. Vietnam, está desarrollando el capitalismo como "Dios manda" y lo logra
