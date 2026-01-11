Logo El Espectador
Mundo
Pensadores 2026: ¿Qué alternativas existen al liderazgo económico y de seguridad de EE. UU.?

En la primera entrega del especial anual de “Pensadores globales”, que publica en exclusiva El Espectador en Colombia, expertos de varios continentes analizan las posibilidades de que otras naciones se contrapongan a la principal potencia. Un debate geopolítico que recobra importancia.

PS Quarterly * / Especial para El Espectador
11 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
De izquierda a derecha desde arriba, Yu Jie, Suerie Moon, Tana Johnson, Carla Norrlöf, Kathryn Hochstetler, Adekeye Adebajo y Amitav Acharya, los pensadores con los que El Espectador empieza la serie de análisis globales de cara a 2026 que publicaremos hasta la última semana de enero.
Foto: Project Syndicate

PS Quarterly publica periódicamente breves respuestas de expertos sobre temas de interés global, y en esta ocasión examinamos las implicancias de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump. Si bien el papel de Estados Unidos como custodio del orden internacional basado en reglas nunca fue tan simple como creen sus defensores, al menos representó un ideal con el que se establecen expectativas y se miden los éxitos y fracasos de la gobernanza global. Sin embargo, desde el regreso de Trump, ese ideal -como tantos...

Por PS Quarterly * / Especial para El Espectador

