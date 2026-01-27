Logo El Espectador
Mundo
Pensadores globales 2026: “Trump contra el Estado de derecho y la democracia en EE. UU.”

Análisis de un profesor de derecho en la Universidad de Chicago sobre “un mandato ilimitado para desmantelar el Estado de derecho” en Estados Unidos. Decimoquinta entrega.

Aziz Huq * / ESPECIAL PARA EL ESPECTADOR, CHICAGO
27 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Aziz Huq es autor del libro “El colapso de los recursos constitucionales” (Oxford University Press, 2021).
Foto: Cortesía Universidad de Chicago

El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha sido muy costoso para el Estado de derecho. Este concepto, fundamento ideal de la gobernanza estadounidense, se invoca como expresión de una amplia variedad de esperanzas, pero en su núcleo encierra dos valores complementarios: que el ciudadano de a pie pueda usar la ley como criterio para predecir con exactitud las consecuencias de sus acciones, y que esa misma ley hará predecible el comportamiento de los funcionarios que ejercen los enormes poderes del Estado.

