Pensadores globales 2026: Trump y el fin de la hegemonía económica estadounidense

SANTANDER, 28/09/2025.- El economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y conocido por sus estudios sobre la globalización, además de haber formado parte del equipo económico del gobierno de Bill Clinton, es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. EFE/Celia Agüero Pereda Foto: EFE - Celia Agüero Pereda

Se ha vuelto prácticamente una rutina empezar cada año hablando de la “policrisis”, y reconociendo la dificultad de anticipar un futuro que parece plagado de riesgos de nuevas guerras, pandemias, crisis financieras y devastación provocada por el clima. Sin embargo, 2025 añadió un ingrediente singularmente tóxico a esta mezcla: el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, cuyas políticas erráticas e ilegales ya han trastocado la era de la globalización de la posguerra. Ante tanto caos e incertidumbre, ¿podemos decir con alguna certeza hacia...