Pensadores globales 2026: Trump y el fin de la hegemonía económica estadounidense

En la segunda entrega de nuestra serie anual, el Premio Nobel de Economía de 2001 considera que en la nueva economía global que surja en el largo plazo, Estados Unidos habrá perdido su hegemonía, a pesar de los coletazos que genera el actual presidente. “La transición ya ha comenzado”, dice.

Joseph E. Stiglitz * / Especial para El Espectador, Nueva York
12 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
SANTANDER, 28/09/2025.- El economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y conocido por sus estudios sobre la globalización, además de haber formado parte del equipo económico del gobierno de Bill Clinton, es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. EFE/Celia Agüero Pereda
Se ha vuelto prácticamente una rutina empezar cada año hablando de la “policrisis”, y reconociendo la dificultad de anticipar un futuro que parece plagado de riesgos de nuevas guerras, pandemias, crisis financieras y devastación provocada por el clima. Sin embargo, 2025 añadió un ingrediente singularmente tóxico a esta mezcla: el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, cuyas políticas erráticas e ilegales ya han trastocado la era de la globalización de la posguerra. Ante tanto caos e incertidumbre, ¿podemos decir con alguna certeza hacia...

Por Joseph E. Stiglitz * / Especial para El Espectador, Nueva York

Carlos Villamizar Suarez(07920)Hace 13 minutos
Estupendo artículo...
Carlos Villamizar Suarez(07920)Hace 13 minutos
Estupendo artículo...
Alirio Hernández(74836)Hace 18 minutos
Este tipo de observaciones serias, sustentadas por un premio Nobel de Economía, como lo es Joseph Stiglitz, desvirtúa los comentarios ligeros de quienes consideran a Trump el "redentor del mundo", y aspiran a que continúe dando el "zarpazo" en nuestra región para "salvar" a Colombia y a América Latina, en general. "No hay peor ciego, que quien no quiere ver"...
Hincha Rojo(87476)Hace 42 minutos
Estupendo análisis.
