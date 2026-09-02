Por qué el venezolano de a pie no debería ilusionarse con el acuerdo petrolero

La ciudadanía venezolana espera un salto industrial o un crecimiento de clase media. Foto: EFE - Agencia EFE

Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.

“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez,...