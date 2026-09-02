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Por qué el venezolano de a pie no debería ilusionarse con el acuerdo petrolero

Este acuerdo promete dólares y empleo, pero la letra pequeña garantiza que el dinero se quedará en un circuito cerrado y precario.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
02 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
La ciudadanía venezolana espera un salto industrial o un crecimiento de clase media.
La ciudadanía venezolana espera un salto industrial o un crecimiento de clase media.
Foto: EFE - Agencia EFE

Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.

“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez,...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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