Por qué el venezolano de a pie no debería ilusionarse con el acuerdo petrolero

La ciudadanía venezolana espera un salto industrial o un crecimiento de clase media.
Foto: EFE - Agencia EFE
Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.
“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez,...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación