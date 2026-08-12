12 de agosto de 2026 - 11:43 p. m.
¿Por qué importan las decisiones de Colombia sobre Altos del Golán y el Sáhara Occidental?
Colombia ha roto el consenso internacional en torno a dos temas sensibles en materia exterior: la soberanía sobre el Sáhara Occidental, en África, y sobre los Altos del Golán, en la frontera entre Israel y Siria. ¿Qué busca y qué arriesga Colombia con esto?
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación