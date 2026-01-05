Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
05 de enero de 2026 - 11:33 p. m.

¿Puede la ONU frenar a Trump y sus acciones contra el derecho internacional?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros líderes internacionales, llevaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el tema del bombardeo estadounidense contra Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro. ¿Puede Naciones Unidas hacer algo para frenar las violaciones de Trump al derecho Internacional? Responde la analista Cynthia Arnson, profesora adjunta de la Universidad Johns Hopkins.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Élber Gutiérrez Roa

Élber Gutiérrez Roa

Conoce más

Temas Relacionados

Venezuela

Onu

Maduro

Trump

Nicolás Maduro

Colombia

GustavoPetro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.