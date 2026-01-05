05 de enero de 2026 - 11:33 p. m.
¿Puede la ONU frenar a Trump y sus acciones contra el derecho internacional?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros líderes internacionales, llevaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el tema del bombardeo estadounidense contra Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro. ¿Puede Naciones Unidas hacer algo para frenar las violaciones de Trump al derecho Internacional? Responde la analista Cynthia Arnson, profesora adjunta de la Universidad Johns Hopkins.
