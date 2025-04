Putin propone congelar línea de frente en Ucrania; Kiev considera hablar con Moscú

La brigada 45 de Ucrania dispara un cohete contra las fuerzas rusas. Foto: EFE - Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT

El presidente ruso Vladímir Putin le propuso a Estados Unidos frenar la invasión rusa de Ucrania y congelar la línea de frente actual, según reportes del diario británico Financial Times.

La propuesta se presentó durante una reunión celebrada entre Putin y el emisario estadounidense Steve Witkoff en San Petersburgo, lo que sugiere un nuevo enfoque en los esfuerzos de mediación.

A pesar de las tensiones, Putin parece dispuesto a discutir un alto el fuego bajo condiciones específicas, lo que podría abrir una puerta a nuevas negociaciones.

La propuesta para Putin

El principal punto de la propuesta de Putin es la congelación de la línea de frente en las zonas actualmente ocupadas por Rusia, como las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Aunque esto implicaría que Moscú renuncie a la idea de un control completo sobre estas regiones, el presidente ruso condiciona esta oferta al reconocimiento de la soberanía de Rusia sobre Crimea, que fue anexada en 2014, así como al compromiso de Ucrania de no unirse a la OTAN. Este último punto, en particular, ha sido una de las demandas clave de Rusia a lo largo del conflicto.

Sin embargo, la postura de Ucrania y sus aliados es muy diferente. Kiev insiste en que la resolución del conflicto debe incluir el retorno de las fronteras ucranianas a su estado anterior a la anexión de Crimea.

Para el gobierno de Volodimir Zelenski, cualquier concesión territorial que implique la permanencia de Rusia en las regiones ocupadas es inaceptable. Sin embargo, en declaraciones recientes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó de “irrealista” la exigencia de que Ucrania recupere sus fronteras previas a 2014, reconociendo lo complejo de la situación.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego, los combates no han cesado, y las perspectivas de una resolución inmediata siguen siendo inciertas. De acuerdo con el Financial Times, el Kremlin no ha mostrado disposición a ceder en sus demandas esenciales, lo que complica aún más las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, Ucrania ha dejado claro que está dispuesto a hablar directamente con Rusia, pero solo si se alcanza un alto el fuego. Esto marca un cambio importante en la postura de Kiev, que anteriormente se había negado a cualquier tipo de negociación con Moscú sin condiciones claras.

Las conversaciones directas entre Moscú y Kiev no se han reanudado desde la primavera de 2022, y hasta el momento, cualquier intento de detener los combates ha fracasado.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó el miércoles que Rusia y Ucrania deben alcanzar un acuerdo de paz o Washington abandonará los esfuerzos de mediar en la negociación.

Vance afirmó durante una visita a India que su país hizo una “propuesta muy explícita” a las dos partes, que incluye la necesidad de canjear territorios, “y es tiempo de que digan sí o de que Estados Unidos se retire de este proceso”.

Delegados de Estados Unidos, Ucrania y países europeos se reunieron el miércoles en Londres en un nuevo intento por terminar la guerra rusa en territorio ucraniano.

