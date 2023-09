Esta es la abaya, el traje que las niñas no pueden llevar al colegio en Francia

Esta prenda negra que usa esta madre de familia para llevar a sus hijos al colegio fue prohibida en las escuelas. Estudiantes de primaria y bachillerato no la podrán usar. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Las alumnas de escuelas de educación primaria y secundaria en Francia no podrán ir al colegio si visten con abaya. Así lo determinó el gobierno francés días antes de que comenzara el nuevo ciclo escolar esta semana. “La república está siendo puesta a prueba”, dijo el ministro de Educación francés, Gabriel Attal cuando comunicó la decisión. Este lunes, cuando miles de estudiantes volvieron a clase, se contabilizaron más de 300 estudiantes vistiendo abaya, de las cuales 76 se negaron a quitársela. Pero, ¿qué pasa con esta prenda? Le explicamos.

1 ¿Por qué Francia prohíbe la abaya a las estudiantes?

A pocos días de la vuelta a clase, el ministro de Educación Gabriel Attal fue terminante: “Ya no será posible vestirse con la abaya en la escuela”, declaró durante una entrevista con la cadena de televisión TF1, en que consideró que este vestido incumple las estrictas normas de laicidad en la educación francesa.

📝 Sugerimos: Consejo de Estado revisará decisión sobre el uso de la abaya

El uso de la abaya por parte de adolescentes había generado polémica en Francia, sobre todo debido a las críticas por parte de la derecha y la ultraderecha. “Cuando se entra en una clase, no se debe poder identificar la religión de los alumnos al mirarlos”, añadió el ministro.

“Nuestra escuela está a prueba. En los últimos meses han aumentado considerablemente las infracciones de la laicidad, en particular con el uso de vestimentas religiosas como abayas o qamis, que han aparecido -y a veces se han impuesto- en algunas escuelas”, señaló el ministro.

El diputado Éric Ciotti, presidente del partido opositor Los Republicanos (LR, derecha), se “felicitó” por esta decisión “que nos da la razón”, mientras que la diputada de izquierda Clémentine Autain la consideró “inconstitucional” y criticó la “política de la vestimenta”.

Aunque el Consejo francés del culto musulmán (CFCM) considera que no representa un símbolo islámico, el ministerio de Educación ya había publicado el año pasado una circular en que autorizaba a las escuelas a que prohibieran esta prenda de vestir, así como las bandanas y las faldas muy largas.

“Esa consigna no era clara, ahora lo es y nos felicitamos por ello”, dijo a la AFP Bruno Bobkiewicz, secretario general del Sindicato nacional del personal de dirección de la Educación Nacional.

📌Le puede interesar: La guerra contra la ropa en Francia

Según una nota del gobierno, los ataques contra el laicismo, que han aumentado significativamente desde el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020 en las afueras de su escuela, aumentaron en un 120% entre los años escolares 2021/2022 y 2022/2023. El uso de signos y vestimentas, que representa la mayoría de los ataques, aumentó en más del 150% durante el último año escolar.

Francia ya prohibió en 2004 llevar en las escuelas e institutos cualquier signo religioso ostensible, como el velo islámico o las kipás.

De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron amenazó con imponer un uniforme: camisa blanca, jean y chaqueta si el asunto sigue siendo polémico.

📰 También recomendamos: Francia prohíbe el uso de la abaya en los colegios

Vincent Brengarth, abogado de Muslim Rights Action (ADM), dijo en X, antes conocido como Twitter, el viernes pasado que presentaron un recurso ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión de la prohibición de la abaya en la escuela, que según él, viola “varias libertades fundamentales”. El tribunal superior francés comenzará a examinar el caso por la polémica generada. Las autoridades francesas indicaron este lunes que vigilan unas 500 escuelas que podrían infringir la reciente prohibición para los niños musulmanes de vestir la abaya en las escuelas.

2 ¿Qué es la abaya?

Este es una túnica, un vestido largo, suelto y liviano que cubre de los hombros hasta los pies. No tapa la cabeza, el cuello, las manos o los pies. Es decir no es una burka, que durante mucho tiempo fue polémica por tapar los rostros de las mujeres. Las normas del Islam, sin embargo, les aconsejan a las mujeres usarla con un “hiyab”, un pañuelo que recubre la cabeza. Sin embargo, es opcional.

La abaya se usa principalmente en países de la península arábiga y el norte de África. En Qatar, por ejemplo, es obligatorio vestirla. Si usted va de paseo a ese país podría ser invitada a usarla como señal de respeto a sus normas. Hay muchos modelos y categorías de esta prenda: los más adinerados las usan de materiales y diseños que hacen de esta un símbolo de estatus y poder. ¿Qué hay debajo de la abaya? En países ricos, la última moda de marcas de alta costura.

Está la abaya tradicional, la que usan las mujeres de clase media y baja: esta es una túnica sencilla sin adornos, generalmente de color negro porque es más barato y se ensucia menos que otros colores, particularmente para aquellas que deben usarlo en países africanos. Las jóvenes generalmente usan jeans y camisetas sencillas debajo de las prendas; y las mujeres demás edad, falda y camisa.

¿Dónde dice que las mujeres deben usarla? El periódico El Correo resaltaba el versículo del Corán 33:59: “Oh Profeta, dile a tus esposas e hijas, y a las mujeres de los creyentes, que se cubran con una prenda suelta. Así serán reconocidas y nada podrá dañarlas”.

Francia también prohibió el gamis, una prenda para hombres hasta los tobillos, que comienzan a usarla muchos jóvenes. Y aquí hay otra explicación, una más científica. Resulta que el calor del desierto justificaba no solo el uso del color negro sino que sea una prenda holgada. La ciencia demostró que los colores oscuros ayudan a enfrentar las altas temperaturas, según publicó la revista Nature. Al usar el gamis negro, las tribus nómadas del norte de África resistían mejor la temperatura porque hacían un balance entre el calor corporal y el del ambiente.

3 ¿Qué piensan las estudiantes que la llevan?

Radio Francia Internacional entrevistó a tres estudiantes que llevan prendas como la abaya y el hiyab. Dos son hermanas gemelas: la primera, Maroua, lleva velo. La segunda, Safa, deja ondear su melena castaña. Pero coinciden en afirmar que, a diferencia del velo, la abaya no es una prenda religiosa: “Hay varios estilos, varios colores, crea una cierta moda y creo que también por eso varias chicas de nuestra generación se toman la libertad de llevar abaya”.

Con jogging y zapatillas deportivas, Nina, la tercera alumna, se ha convertido a la religión musulmana. “No vamos a mentirnos, la mayoría de la gente que la lleva es de Oriente Medio o del África subsahariana”, confiesa. “Así que sí, para mí es cultural y una cuestión de identidad. Pero también es cierto que hoy en día la gente no sabe distinguir entre religión y cultura, así que es un poco complicado”.

Por su parte, las hermanas gemelas, Maroua y Safa, no están de acuerdo: “Me parece una medida muy buena, porque después, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, se ve a muchas chicas intentando iniciar una pequeña revolución entre ellas para ponerse la abaya el primer día de clase, y me parece un poco desafortunado. Estamos en Francia, un país laico, y no podemos permitirnos obstaculizar las normas”, opina una de las chicas.

Su hermana añade: “No estoy en absoluto de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermana, no estoy de acuerdo con una medida que podría prohibir a alguien estudiar simplemente por lo que lleva puesto”.

Sobre este tema, las alumnas insisten en que los responsables escolares deben evitar la agresividad y fomentar el diálogo, para aplicar las medidas con amabilidad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.