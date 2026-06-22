Qué esperar de la política exterior de Colombia con De la Espriella en la era de Trump

De la Espriella aseguró que recibió el respaldo de Trump en una llamada telefónica, además de recibir felicitaciones públicas del secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: Agencia AFP

A falta del escrutinio que confirme al ganador, el camino de la política exterior de Colombia partirá de un contexto regional condicionado por un actor que en las últimas semanas ha demostrado tener los ojos puestos sobre el país: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante las últimas tres semanas, el mandatario, en diversos mensajes y a través de sus funcionarios, dejó claro que Abelardo de la Espriella juega un papel en su política exterior. No solo es que lo apoyara para que ganara; el fin de semana, The New York Times tuvo...